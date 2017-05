NY: desfile defiende participación de Oscar López Rivera

Voceros del desfile enviaron una declaración a The Associated Press explicando los motivos de su decisión después de la controversia generada por invitar a participar a Oscar López Rivera y otorgarle la distinción de Prócer de la Libertad. “La participación de Oscar no significa un respaldo a la historia que llevó a su detención, ni ninguna forma de violencia”, señaló el documento. “Más bien es el reconocimiento a un hombre y a la lucha de una nación por su soberanía”.