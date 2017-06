Nuevos registros policiales tras ataque en Puente de Londres

El ataque causó siete muertos y docenas de heridos y la policía abatió a los tres agresores, que vestían chalecos bomba falsos.

Uno de ellos, Khuram Shazad Butt, había aparecido en el documental "The Jihadis Next Door" y era conocido de las autoridades. El segundo hombre, Rachid Redouane, no había levantado ninguna sospecha. La policía no desveló la identidad del tercer agresor.