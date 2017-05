Nuevo torneo Sub21 de ATP pondrá a prueba nuevas reglas

Toda una serie de nuevas reglas del tenis serán puestas a prueba por el tour de la ATP durante su torneo de fin de temporada para jugadores Sub21 en Milán en noviembre.

“Estas es una de las innovaciones más excitantes que hemos propuesto en la ATP en mucho tiempo”, dijo Chris Kermode, el director ejecutivo y presidente de la ATP, en una presentación el martes del torneo “Next Gen ATP Finals”.

Los sets serán al primero que gane cuatro games, con desempates al quedar 3-3. Los partidos se definirán al mejor de cinco sets, y sin ventaja en el duece.

“Estamos tratando tener más puntos relevantes, más puntos con emoción de inmediato — menos momentos de tedio en el deporte”, señaló Kermode en el marco del Abierto de Italia.

Los otros cambios en las reglas incluyen:

— Periodo de calentamiento: los partidos arrancarán exactamente cinco minutos después del momento que el segundo jugador ingresó a la cancha.

— Cronómetro: se colocará un reloj para los tiempos entre puntos con el fin de asegurar que se cumpla la regla de los 25 segundos, al igual que durante las pausas durante los sets, tiempo para asistencia médica y la cuenta regresiva de cinco minutos durante los calentamientos.

— No lets: la regla del no let se aplicará para los saques, añadiendo un elemento extra de imprevisibilidad.

— Asistencia médica: el jugador solo podrá pedir la presencia del kinesiólogo una vez durante el partido.

— Consulta con el coach: los jugadores y entrenadores podrán comunicarse en ciertos momentos del partido.

Pero no se debe esperar que las nuevas reglas se implementen pronto en el resto del circuito de la ATP.

Los siete mejores jugadores Sub21 de la temporada, más un wild card italiano, se clasificarán para el torneo con formato todos contra todos.

El alemán Alexander Zverev, actualmente número 17, sería de momento el jugador con el ranking más alto. Otros posibles participantes serían el croata Borna Coric (41), el ruso Karen Khachanov (54) y el estadounidense Frances Tiafoe (65).

Para la próxima semana, Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray y Novak Djokovic —el denominado “Big Four” del tenis— pasarán de los 30 años de edad.

“Estamos cerca del final de una de las eras más grandiosas del tenis... y lo que necesitamos hacer como deporte es dar paso a la próxima generación de jugadores, que tengan una plataforma para exhibir cuán fantástica será la próxima generación”.