Nova: Fue "fácil" la decisión de seguir con los Piratas

Casi todas las propuestas eran iguales, principalmente en el aspecto económico. En estas condiciones, el pitcher dominicano prefirió seguir con los Piratas de Pittsburgh, donde consiguió dar impulso a su carrera irregular. Durante dos meses lució brillante, luego de que los Piratas lo adquirieron procedente de los Yanquis de Nueva York, justo antes de que venciera el plazo para realizar canjes.

"Mi objetivo era lograr esto con los Piratas", dijo Nova el martes, luego de firmar un contrato por tres años con Pittsburgh, que le pagará poco menos de 9 millones de dólares por temporada.

El gerente general Neal Huntington pasó varios años cortejando a Nova para que dejara las filas de Nueva York. En agosto, los Yanquis lo dejaron ir a cambio de dos peloteros de ligas menores.

Nova se destacó casi de inmediato. Tuvo una foja de 5-2 y una efectividad de 3.06 en 11 aperturas con los Piratas, que sin embargo se vinieron abajo en el último tramo de la campaña y se perdieron los playoffs por primera vez desde 2012.

Pese a esa eliminación, el resurgimiento de Nova abrió los ojos del serpentinero y de los dirigentes de Pittsburgh. En colaboración con el coach de pitcheo Ray Searage, Nova redujo drásticamente su número de bases por bolas y logró mantener la pelota abajo, en la zona de strike. Ambos logros eran cruciales para sobrevivir en el espacioso PNC Park.

"Uno lo ve lanzar la curva, atacar la zona de strike como lo hizo en nuestro parque... y cree que él puede ser un abridor de calidad", comentó Huntington.

Nova consideró "fácil" la decisión de quedarse en Pittsburgh. Afirmó que se siente cómodo con Searage, con el manager Clint Hurdle, así como los receptores Chris Stewart y Francisco Cervelli. Ambos fueron compañeros de batería de Nova en los Yanquis antes de llegar a los Piratas.

El venezolano Cervelli fue el primer compañero en enviar un texto de felicitación a Nova la semana pasada, cuando surgieron las versiones iniciales de que alcanzaría un acuerdo.

Searage ha ganado reputación como un coach que ayuda a que los veteranos redescubran su capacidad, luego de laborar con el dominicano Francisco Liriano, A.J. Burnett y J.A. Happ, entre otros, durante un periodo en que el equipo recuperó la prominencia bajo las órdenes de Hurdle.

Nova dio indicios de otra recuperación exitosa, al expedir sólo tres boletos en 64 innings y dos tercios en Pittsburgh. Con Nueva York, otorgó 25 bases por bolas en 97 entradas y un tercio.

La motivación resultó útil. Nova llegó a Pittsburgh alentado con la oportunidad de un nuevo comienzo.

"Algunas veces no estás contento, y si no lo estás, no tienes tan buen desempeño", explicó. "Uno quiere demostrar que puede lanzar mejor de lo que lo ha hecho. Eso es lo que yo hice".

Nova, quien cumplirá 30 años en enero, se incorporaría a la rotación en algún puesto detrás de Gerrit Cole. Confía en que los Piratas puedan repuntar luego de un mal año en que la efectividad del cuerpo de pitcheo empeoró a 4.21, respecto del 3.21 observado en 2015.

"Creo que lo que tenemos aquí es suficiente para competir", indicó Nova. "Tenemos un grupo de peloteros jóvenes y talentosos. Un gran cuerpo de pitcheo. Tenemos que salir, permanecer saludables y lograr las cosas".