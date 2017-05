N.Orleans: En 3 años, hombre pierde a 2 hijos por violencia

"Sucedió nuevamente, todo otra vez", agregó durante una entrevista telefónica con el periódico. "No sabía si era algo que estaba soñando. Pero es real; este es el mundo real".

Hitchens narró que la noche del domingo, su hijo le dijo que se había visto involucrado en una pelea en un club, y que cuando él y sus amigos salieron, el hombre con el que había peleado gritó: "¡Los quiero a todos ellos muertos mañana!".

Los investigadores no han realizado ningún arresto ni identificado a ningún sospechoso, señaló el miércoles a The Associated Press Aaron Looney, vocero de la policía.

La policía dijo al periódico que tampoco ha habido arrestos por las muertes del otro hijo de Hitchens Sr: Deron Hitchens, de 25 años, y de Kendrell Fields, de 29, quienes fueron asesinados el 4 de marzo de 2014, afuera de Mardi Gras World después de la presentación de un rapero en ese lugar.

El cuerpo sin vida de Deron Hitchens estaba en un automóvil y el de Fields cerca sobre el suelo.

Los hermanos tenían tres hijos, uno de los cuales está bajo el cuidado de Hitchens Sr. y su esposa.

Hitchens dijo que su hijo mayor estaba tratando de recomponer su vida después de cumplir cerca de cinco años de una sentencia de siete años y medio de prisión impuesta bajo un acuerdo con la fiscalía por su declaración de culpabilidad. Su arresto fue parte de un proceso federal al temido jefe narcotraficante Marchello Jones, quien está cumpliendo una sentencia de 30 años.

Dwayne Hitchens Jr salió de prisión nueve días después del asesinato de su hermano. Estaba trabajando para convertirse en un estibador y estaba pensando en mudarse a Texas para alejarse de Nueva Orleans, dijo su padre.

"No soy la única persona en Nueva Orleans que está pasando por cosas", comentó Hitchens; "hay otros que perdieron a sus hijos”.