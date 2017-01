Nominaciones al Oscar para Gibson pero no para Adams

A continuación, algunas nominaciones notables, y otras que no se dieron, las cuales darán mucho de qué hablar.

ANNETTE QUEDA FUERA

Hace unos meses Annette Bening parecía una apuesta segura para lo que parecía ser una competencia entre dos mujeres, ella por interpretar a una matriarca en "20th Century Women" y Natalie Portman por "Jackie" — como hace años cuando se enfrentaron por "Black Swan" y "The Kids are All Right". Pero se siguieron estrenando buenas películas y la actuación sutil y humanista de Bening fue la víctima. Casi se decidió que quedaría fuera de los Oscar cuando el Sindicato de Actores de la Pantalla la dejó de lado, aun así hubo quien mantuvo las esperanzas. Bening se quedará un año más solo con cuatro nominaciones al Oscar. Quizá fue un año muy fuerte para las actuaciones femeninas. Taraji P. Henson ("Hidden Figures") y la cinco veces nominada Amy Adams ("Arrival" y "Nocturnal Animals") también quedaron fuera.

El director de "Arrival" Denis Villeneuve, quien sí fue nominado, lamentó el desaire para Adams.

"Ella es la que se merecía más nominaciones. Llevó la película sobre sus hombros, es el alma de la película", dijo a The Associated Press. "Fue una desilusión, una gran, gran desilusión".

NADA DE SUPERHÉROES

Algunos sospechaban que tras sus dos nominaciones a los Globos de Oro, una nominación del Sindicato de Productores y una del Sindicato de Escritores, "Deadpool" podría haber alcanzado una nominación al Oscar. Pero a pesar de lo encantador que es Ryan Reynolds, este superhéroe malhablado no pudo meterse en los corazones de los miembros de la Academia, ni siquiera en las categorías técnicas.

AMOR PARA LA LANGOSTA

Pero no hay que pensar que la academia no aprecia un poco de humor negro. En la categoría de guion original, junto con películas más tradicionales como "Hell or High Water" y "Manchester by the Sea", "The Lobster" de Yorgos Lanthimos y Efthimis Filippou logró meter su pinza. La oscura sátira sobre las relaciones románticas protagonizada por Colin Farrell ha sido una favorita entre los críticos, así que no es de sorprender que su brillante guion haya llegado hasta los Oscar. La explicación de David, el personaje de Farrell, sobre por qué eligió ser una langosta si no encuentra una pareja es un gran ejemplo: "Porque las langostas viven cien años, son aristócratas de sangre azul y siguen fértiles toda su vida".

VIGGO SE SIENTE FANTASTICO

"Captain Fantastic" es el caballo negro de la temporada de premios que no se rinde. La película de Matt Ross sobre una familia hippie que vive en el bosque y se ve obligada a regresar a la sociedad no es uno de los pesos pesados de la temporada, pero sigue infiltrándose en los premios correctos, incluyendo su nominación al premio al mejor elenco de los SAG. La nominación de Viggo Mortensen como mejor actor (su segunda tras "Eastern Promises" de 2007) por interpretar a un patriarca poco convencional solidifica esto.

UN SILENCIO CASI COMPLETO PARA SCORCESE

La cinta épica de Martin Scorsese "Silence" logró solo una nominación en la categoría de cinematografía para el mexicano Rodrigo Prieto. Scorsese ha sido nominado en ocho ocasiones como director y dos como guionista, pero solo ha ganado en una ocasión, por "The Departed" en 2007. Se esperaba que "Silence" le diera más amor a uno de los mejores directores vivos de Hollywood, aunque esto no pasó. Su astro Andrew Garfield, fue nominado por otra película "Hacksaw Ridge". Garfield dijo a The Associated Press el martes que considera que "Silence" será una película de la que estará hablando la gente por mucho tiempo.

HOLA MEL

Mel Gibson está oficialmente de vuelta en la simpatía de Hollywood con su nominación a mejor director por "Hacksaw Ridge", sin mencionar el hecho de que la cinta ha sumado cerca de 157,9 millones de dólares a nivel mundial tras haber sido realizada con un presupuesto de 40 millones. Si hay algo que Hollywood ama más que los premios y el dinero es una historia sobre un gran regreso.

___

Lindsey Bahr está en Twitter como: www.twitter.com/ldbahr