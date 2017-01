Nominación al Oscar de mujeres detrás de cámaras baja 2%

El reporte, escrito por la bloguera de cine Sasha Stone, destaca logros relevantes como el hecho de que la compositora de "Jackie" Mica Levi sea la primera mujer nominada a mejor música original o que Joi McMillon sea la primera mujer negra postulada a mejor edición. Sin embargo, lamenta la disminución de nominadas mujeres en general pese a los esfuerzos de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas por expandir y diversificar su membresía.

Por séptimo año consecutivo desde la histórica victoria de Kathryn Bigelow por "The Hurt Locker" en el 2009, ninguna mujer fue postulada a mejor dirección. Sólo una mujer figura en los apartados de guion, Allison Schroeder por "Hidden Figures", en comparación con tres el año pasado. Ninguna mujer, además, ha competido por el premio a la mejor cinematografía.

Otras categorías vieron caídas similares, salvo por un aumento de mujeres nominadas a edición de sonido y mezcla de sonido.

El porcentaje de nominadas al Oscar fue ligeramente más alto que el de mujeres en trabajos detrás de cámaras en 2016, que el Centro para el Estudio de Mujeres en Televisión & Cine reportó en 17 % para los 250 filmes más lucrativos a nivel doméstico.

"Claramente, si las mujeres no pueden pasar por la puerta no pueden ser reconocidas y premiadas por su excelencia y su impacto", dijo Julie Burton, presidenta del Women's Media Center. "Pedimos a los ejecutivos de los estudios y las agencias a los que no les importa firmar un montón de acuerdos que excluyen a mujeres que sean mejores".