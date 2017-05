No freír con aceite de oliva y otros 3 consejos culinarios desmitificados por la ciencia

En un recipiente grande, dicen, el agua retorna al punto de hervor más rápidamente y, por otra parte, hay más espacio para que la pasta no se pegue entre sí.

Esto se debe a que la grasa no saturada en el aceite de oliva es más resistente a la oxidación que otros aceites.

Sin embargo, poner antes de hornear la carne a fuego máximo en la plancha para crear una capa protectora que conserve su jugo (una técnica que se conoce como sellado) no es la mejor pr áctica para mantener ni su sabor ni su textura suave.

Así, que no desperdicies aceite en este proceso y úsalo para la ensalada.

"La mayoría de cualquier tipo de aceites que añades al agua se pierde cuando hechas los fideos cocidos al colador. Lo que quede, no tendrá casi ningún efecto sobre la adherencia de la salsa", explica Kyle Nackers, de la ACS.

Según la Sociedad Estadounidense de Química (ACS, por sus siglas en inglés), esto no hace gran diferencia al producto final.

Falso. Si bien es cierto que la misma cantidad de pasta bajará más la temperatura en una olla pequeña que en una grande, ambos recipientes recuperarán el punto de hervor en un tiempo similar, ya que se la olla más chica necesita menos energía por tener una superficie más pequeña, señala un artículo publicado en la revista New Scientist.

Pero aunque el sellado no ayude a conservar el jugo, sí es cierto que realza el sabor de la carne y otros alimentos también, gracias a la reacción de Maillard .

Los condimentos se quedan sólo en la superficie, con lo cual no vale la pena dejar la carne macerándose durante horas.

No obstante, si sospechas que la carne es dura, marinarla tiene sentido, no porque le vaya a dar más sabor sino porque, si usas una mezcla ácida, esto va hacer que la superficie no se descomponga, mientras madura el resto de la carne.

Y, cuando madura, la carne se vuelve más suave.