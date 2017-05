Nicole Kidman tiene este año cuatro películas en Cannes

Associated Press

Associated Press

Dos de sus películas ya debutaron en Cannes, incluyendo "The Killing of a Sacred Deer", la comedia brutalmente oscura de Yorgos Lanthimos. Al igual que otros trabajos del director griego ("The Lobster" ''Dogtooth"), la reacción en el festival francés se dividió sobre el filme que da un vistazo a los errores del pasado que acosan a la familia de un cirujano interpretado por Colin Farrell.