Nicky Jam remonta el vuelo con su exitoso “Fénix”

“Estuve hasta en la cárcel, estuve en los peores momentos de mi vida. Tuve un momento muy oscuro en mi vida donde ya la gente no daba ni un peso por mí, donde la gente no quería escuchar de mi música”, dijo el astro del reggaetón el martes en una conferencia de prensa en la Ciudad de México. “Es por eso que me identifico con el fénix, es por eso que el álbum se llama ‘Fénix’”.

El músico neoyorquino de 36 años recordó una vida de lucha que comenzó siendo un niño, cuando llegó a un barrio conflictivo en Puerto Rico sin hablar español y con un pasado familiar complicado. Pero no se avergüenza ni se arrepiente de nada, más bien se dice orgulloso, pues ahora tiene éxitos musicales, premios y colaboraciones en el cine.

Recién hace unos días en la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina, Jam fue el máximo ganador, con honores que incluyeron canción "Latin Rhythm" del año y canción del año, streaming por “Hasta el amanecer”, “Latin Rhythm Songs" artista del año, solista y "Latin Rhythm Songs" artista masculino del año.

Y el 21 de mayo se medirá también en los Premios Billboard anglo, en las categorías de mejor artista latino y mejor canción latina, por “Hasta el amanecer”.

“El mero hecho de que una academia americana te reconozca a ti por tu trabajo y por lo que estás haciendo es impresionante”, dijo Jam sobre las nominaciones al Billboard. “Yo siempre digo, cuando me preguntan, lo importante de ir para allá es ser nominado y si nos llevamos el quinto para casa está bien”.

En cuanto a colaboraciones con artistas como Maná en “De pieza a cabeza” o Enrique Iglesias en “El perdón”, reconoció que esto es un reflejo de la popularidad que ha adquirido el género de la música urbana.

“Era un sueño para nosotros los reggaetoneros hacer música con artistas grandes como Enrique Iglesias, Maná, son íconos de la música. A mí que me llamen todos, yo estoy listo para trabajar”, dijo el astro famoso por sus colaboraciones.

En la conferencia también salió a relucir el tema de “Despacito”, pues originalmente Nicky Jam iba a colaborar en el megaexito de Luis Fonsi con Daddy Yankee. Incluso dijo que tenían una versión grabada pero no pudo ser lanzada por asuntos de sus disqueras, ya que él estaba por lanzar “El amante”.

“No es una situación de rechazo, Luis Fonsi es mi hermano, es mi pana y si no salía ‘Despacito’ mañana hacíamos ‘Suavecito’”, dijo. “No tengo por qué lastimarme por una canción, lo que tengo que hacer es escribir otra canción y salir hacia adelante. ... Que quede claro que Daddy Yankee es mi hermano, Luis Fonsi es mi hermano, no hay chismes sobre el tema de ‘Despacito’”.

Y agregó: “Dios bendiga a la canción, está muy buena y me gusta mucho”.

Previo a la conferencia, Jam recibió una serie de certificaciones por sus éxitos de ventas: platino, por más de 60.000 copias de su álbum “Fénix”; doble platino, por la venta de más de 130.000 unidades del sencillo “El amante”; cuádruple platino más oro por las más de 270.000 unidades de “Hasta el amanecer”; y una certificación de diamante más platino más oro, por más de 400.000 unidades de “El perdón”, todas tan solo en México.

El artista retribuirá el cariño de sus fans locales con tres conciertos: el jueves en el Auditorio Citibanamex de Monterrey, el viernes en el Auditorio Nacional y el sábado en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

“Siempre he querido traer mi talento a México y compartir con la gente de México y hacer conciertos en México, porque sé lo importante que es México para cualquier persona y para cualquier carrera específicamente en la música”, dijo Jam, quien consideró un logro presentarse en el Auditorio de la capital.

“Vamos a tratar de dar el mejor show”, agregó. “Tenemos una de las mejores producciones en cuanto a escenario y nos conocemos por eso, queremos que la gente vea lo que tenemos en tarima”.

