Nicky Jam arrasa en los Billboard, los dedica a Venezuela

“Estos dos premios se los dedico a Venezuela para que las cosas vayan arriba”, expresó Nicky Jam al recibir los galardones a la canción "Latin Rhythm" del año y canción del año, streaming por “Hasta el amanecer”. Le agradeció a Dios, porque “sin Dios no hay nada”.

Posteriormente, tras obtener los premios "Latin Rhythm Songs" artista del año, solista y "Latin Rhythm Songs" artista del año masculino, recordó que empezó en el rubro hace 25 años con dificultades porque era desconocido y que ahora llega con su música a países tan remotos como Japón e Israel.

“Venezuela, estamos contigo”, dijo sosteniendo una bandera de la nación sudamericana tras cantar a capela parte de “Hasta el amanecer”, mientras aceptaba los últimos premios de la noche, "Hot Latin Song" canción del año y canción del año digital.

CNCO, en tanto, ganó los premios "Latin Pop Albums" artista del año, dúo o grupo; artista del año, debut, y "Latin Pop Songs", artista del año, dúo o grupo.

Enrique Iglesias, quien no estuvo presente, ganó cuatro premios, entre ellos "Hot Latin Song", colaboración vocal y canción del año, airplay por su éxito con Wisin "Duele el corazón", y "Latin Pop Songs" artista del año, solista.

Jennifer López se alzó con el galardón artista del año, redes sociales y fue homenajeada con el Premio a la Estrella de Telemundo por su trabajo más allá de la música.

“Momentos como estos son prueba de mucho trabajo y la vida nos bendice... me siento bendecida de ser parte de esta comunidad creativa y de representar a nuestra gente y a nuestra raza latina en todo el mundo”, expresó la superestrella de origen puertorriqueño al recibir su premio especial.

Poco después la multifacética artista estrenó "Mírate", una de las canciones de su próximo álbum, el primero en español en una década.

Ataviada en un vestido plateado con un profundo escote y tajos al frente que dejaban ver sus piernas, cantó acompañada de una orquesta mientras la tarima era iluminada por luces rojas y blancas. Su ex esposo, Marc Anthony, quien produjo el disco, la aplaudió de pie.

“Quiero felicitar a Jennifer por una noche inolvidable y súper especial, es su noche”, dijo Marc Anthony mientras aceptaba él mismo un par de premios: "Tropical Albums" artista del año, solista y gira del año.

Zion & Lennox ganaron en la categoría "Latin Rhythm Albums" artista del año, y artista del año dúo o grupo; mientras que Gente de Zona obtuvo los premios "Tropical Songs" artista del año, dúo o grupo; álbum tropical del año por "Visualízate" y "Tropical Album" artista del año, dúo o grupo.

Uno de los momentos más emotivos de la velada fue un pequeño homenaje a Juan Gabriel. Su hijo Iván Aguilera fue el encargado de recibir sus premios y agradeció a los seguidores de su padre por mantener vivo su legado.

Daddy Yankee abrió el show al son del "Hula Hoop" acompañado por The Blue Man Group mientras varias bailarinas contorneaban sus cuerpos al ritmo de la música y luego se le unió Ozuna para interpretar con él “Rompe corazones”. Reik le siguió con su balada romántica “Ya me enteré”; y J Balvin y Bad Bunny interpretaron un popurrí que incluyó “Sigo extrañándote” y "Si tu novio te deja sola”.

Desde el principio la temática de los inmigrantes estuvo presente en la gala.

“Para que sepan, migrantes, inmigrantes, transmigrantes, esta noche todos somos iguales, todos unidos por la música”, expresó la actriz mexicana Kate del Castillo, una de las conductoras, al abrir la ceremonia.

Otro de los que pidió por Venezuela fue el colombiano J Balvin, quien al recibir uno de sus dos premios expresó que “esto va también pa’ Venezuela”.

“Yo sé que de pronto los medios pueden bloquear muchas cosas... pero yo sé que hay muertos y eso no puede ser. ... Los artistas que estamos aquí no hemos vuelto a Venezuela y ustedes saben por qué. Que podamos volver a Venezuela”, dijo.

Uno de los integrantes de Zion & Lennox también gritó “¡Venezuela! ¡Estamos contigo, Venezuela!” tras agradecer su premio a la gente que trabaja en el género urbano para que éste siga creciendo.

Acompañados por bailarinas vestidas con brillosas camisetas blancas y plateadas por encima del ombligo y ajustados pantalones cortos, Pedro Capo, Luis Figueroa y Christian Pagán interpretaron "Tequila pa’ la razón”.

Uno de los números más esperados fue el de Ricardo Arjona. En su primera presentación en los premios, el guatemalteco interpretó “Mojado", dedicado a los inmigrantes que cruzan la frontera sin autorización en busca de una mejor vida, y un popurrí que incluyó "Te conozco", "Señora de las cuatro décadas”, “Desnuda” y “Fuiste tú”. El público lo aplaudió de pie.

Momentos antes Don Francisco presentó el Premio a la Trayectoria para Arjona. Un video con imágenes que intercalaban fragmento de videos musicales, conciertos, fotografías y una entrevista a su madre, repasó la carrera del artista guatemalteco.

Vestido completamente de negro, el cantautor aprovechó para recordar a “ese rosario de personajes latinoamericanos” que gobiernan a sus países de tal manera que la gente tiene que emigrar y salir a buscar una residencia legal en países como Estados Unidos, donde no se los quieren dar.

En la gala, realizada en el el Watsco Center de la Universidad de Miami, se destacó la actuación conjunta de Luis Fonsi y Daddy Yankee, que interpretaron el éxito “Despacito” por primera vez en la televisión, contagiando al público que cantaba y bailaba levantando sus brazos al ritmo de la canción.

El astro dominicano Juan Luis Guerra presentó el Premio Espíritu de la Esperanza a Fonsi, quien fue honrado por sus labores humanitarias.

Tras un video en el que se lo vio compartiendo con niños en el St. Jude Children's Research Hospital, Fonsi recibió el con una ovación del público.

“Este premio tiene un significado muy muy especial para mí. Primero que todo que uno de los artistas que más admiro que más me ha influenciado me entregue este galardón significa muchísimo”, expresó el artista puertorriqueño. “Siempre he dicho que papa Dios nos regaló a nosotros los cantantes la voz para comunicar canciones pero hasta cierto punto es nuestro deber y hasta un requisito usarla para crear conciencia y unir”.

Los encargados de cerrar la velada fueron Zion & Lennox con una interpretación de su éxito “Mi tesoro” con J Balvin.