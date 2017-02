Nicklaus dice que Woods es actualmente un enigma

El domingo, en el torneo Honda Classic, se refirió a Woods como un "enigma".

En una entrevista antes de aparecer en la cabina de transmisión de NBC Sports, Nicklaus estuvo hablando insistentemente sobre el creciente número de jugadores jóvenes que pueden ganar torneos major. Dijo que ellos aprendieron a ganar debido a que Woods ya no fue dominante mientras se recuperaba de una larga lista de lesiones.

"Y ahora, yo no sé respecto a Tiger", dijo Nicklaus. "Es el mayor enigma que yo conozca. Simplemente no sé dónde está y dónde está su mente; no lo sé".

Woods no logró superar el corte en Torrey Pines en su debut de 2017, luego voló medio mundo a Dubai y abandonó el torneo con espasmos en la espalda después de 77 golpes. Woods se retiró del Abierto Génesis en Riviera, el cual es organizado por su fundación, y del Honda Classic de esta semana.

Canceló una entrevista en Riviera, y su agente dijo que los médicos aconsejaron que Woods limitara todas las actividades.

Nicklaus hizo referencia a una declaración del agente de Woods, Mark Steinberg, en el sentido de que una conferencia de prensa no produciría respuestas respecto a su salud.

"Pienso que él tiene absolutamente la razón", comentó Nicklaus. "Le van a hacer exactamente las mismas preguntas, serán exactamente las mismas respuestas que tuvo antes. Pienso que desde su punto de vista, él está cansado de responderlas".

Nicklaus y Woods han estado vinculados desde hace mucho tiempo, desde el tiempo en que Woods fijó en su habitación una gráfica que mostraba el cronograma de los varios logros históricos de Nicklaus en golf, principalmente como un jugador amateur. Como profesional, Woods llevaba el ritmo para romper el récord de Nicklaus de 18 títulos major hasta su cuarta cirugía de rodilla en 2008 después del Abierto de Estados Unidos, su 14ta y más reciente final de un major.