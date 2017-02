Nicaragua: muere campesina lanzada a hoguera por extremista

Vilma Trujillo García era una joven agricultora y madre de dos niños que vivía en la comarca El Cortezal, del municipio de Rosita, ubicado en el llamado Triángulo Minero (Caribe Norte del país), donde el pastor Juan Gregorio Rocha Romero, de 23 años, la atacó.

La vicepresidenta de Nicaragua y vocera del gobierno, Rosario Murillo, se pronunció sobre el hecho y prometió dar seguimiento a la situación. "Es realmente lamentable y condenable, por supuesto. Refleja una situación de atraso y estamos pendientes de la presentación que harán ante las autoridades aquellas personas que participaron en esta tragedia que culminó con la muerte de Vilma Trujillo", dijo la también esposa del presidente Daniel Ortega a medios oficiales.

El marido de la víctima se mostró destrozado. "Es imperdonable lo que nos hicieron. Mataron a mi esposa, la madre de mis dos pequeños. ¿Ahora qué les voy a decir? ¿Cómo les explico esta desgracia? Nos han desgraciado la vida a todos con esto", dijo Reynaldo Peralta Rodríguez a The Associated Press.

Peralta explicó también que su mujer estuvo ocho días encerrada en la congregación evangélica. Aclaró que la llevaron hasta ahí debido a que agredió a miembros de la comunidad de la iglesia de El Cortezal y éstos pensaban que estaba endemoniada. "Mi esposa estaba buena (sana) pero ellos se la llevaron, yo me fui a trabajar al campo y hasta allá me llegaron a avisar de lo que había pasado".

Rocha, el pastor que la agredió, dijo al diario La Prensa que nadie empujó a la víctima. "Ella cayó al fuego cuando el espíritu del demonio salió de su cuerpo", indicó.

El crimen ocurrió en Rosita, un municipio minero muy pobre de Nicaragua, que se ubica a 480 kilómetros al noreste de la capital. Los lugareños se dedican a la agricultura y la ganadería, pero el 80% de su población no tiene empleo.

Las Asambleas de Dios, a las que supuestamente pertenece el pastor, negaron en un comunicado que él sea parte de sus líderes. Rocha está detenido junto a cuatro personas que también participaron en los hechos y serán acusados por asesinato, según anunció la Fiscalía.

La información relatada a autoridades por testigos del hecho, indica que Trujillo fue amarrada desnuda, quemada y lanzada a un barranco cerca de un río.

"Nada justifica un acto de crueldad como haber sido quemada... puesta en la hoguera y con la participación de otras personas en la manipulación religiosa que se hace. Hay fanatismo y misoginia y debe castigarse con todo el rigor de ley", dijo Juanita Jiménez, directora del Movimiento Autónomo de Mujeres.

El pastor evangélico, Augusto César Marenco, líder del Ministerio Apostolar, consideró que lo que ha ocurrido en éste caso es desconocimiento de la Biblia y por tanto una desviación que ha concluido en un acto fatal. "Un pastor de cualquier denominación evangélica no puede hacer eso a menos que esté alejado de los principios que establecen las normas de cualquier Iglesia o denominación, sobre todo por los principios establecidos por la palabra de Dios", dijo Marenco, quien consideró que este acto "es muy particular, no es común".