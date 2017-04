Netflix cambia sistema de evaluación: pulgar por estrellas

Netflix piensa que el sistema de las estrellas confundía a mucha gente. Las cinco estrellas permitían a al suscriptor indicar si determinado video "me disgustó", "no me gustó", "me gustó", "me gustó mucho" o "me encantó".

Eso era bastante claro. Pero la empresa halló que para muchos suscriptores, las evaluaciones puestas por Netflix reflejaban el promedio de las respuestas. En realidad, eran pronósticos personalizados basados en el análisis de Netflix de los videos vistos por el usuario y sus evaluaciones.

A partir de ahora, Netflix exhibirá un porcentaje diseñado para pronosticar cuánto disfrutará un suscriptor de determinado espectáculo o película. El número, similar a los pronósticos de compatibilidad en los servicios de citas online, tendrá en cuenta los patrones de visita del espectador y sus evaluaciones anteriores, incluso con el sistema de estrellas.

Aunque el cambio inevitablemente molesta a alguna gente, Netflix cree que serán relativamente pocos los que le bajen el pulgar a su servicio de "streaming" por abandonar el sistema de estrellas. El formato de los pulgares produjo tres veces más evaluaciones que el de las estrellas en pruebas realizadas con millones de suscriptores durante un año, dijo el director de innovación de Netflix, Cameron Johnson.

"Es fácil de comprender", dijo Johnson. "Le ven como una manera de obtener mejores sugerencias de Netflix, algo que les importa porque les ayuda a encontrar rápidamente algo bueno para ver".

La recomendación de videos es importante para Netlix porque quiere reducir las probabilidades de que los suscriptores se aburran y cancelen el servicio. La empresa con sede en Los Gatos, California, necesita que aumente el número de suscriptores para mantener satisfechos a sus inversores y sustentar el precio de sus acciones, que se mantiene en niveles cercanos al récord.

También necesita que aumenten los ingresos por suscripción para pagar sus cuentas. Planea gastar 6.000 millones de dólares en programación original este año.