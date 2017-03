Nebraska: Disturbios en prisión dejan 2 reos muertos

Funcionarios de prisión no revelaron muchos detalles sobre los decesos pero indicaron que los disturbios ocurridos al interior del Instituto Correccional Tecumseh State, en el sureste del estado, involucraron a unos 40 reclusos en una unidad con 128 prisioneros.

La cárcel se mantuvo en un cierre de actividades durante varias horas después de que los internos se negaron a volver a sus celdas.

Ningún empleado de la prisión resultó herido. Un número no especificado de internos resultó con heridas que no ponían en riesgo su vida, indicó el director del departamento de Servicios Correccionales, Scott Frakes. Dijo que los dos reclusos fallecidos, a los que no identificó, fueron encontrados en la unidad de alojamiento.

"Este incidente es un recordatorio de que este es un empleo peligroso", declaró Frakes.

Una portavoz del departamento dijo que un equipo de respuesta a emergencias aseguró a los reos y extinguió el incendio en uno de los patios. El incidente fue aislado a la mitad de las unidades de alojamiento y a un pequeño patio bardeado, dijo la vocera Dawn-Renee Smith.

Smith anunció el cierre alrededor de las 2:45 p.m. y alrededor de las 5:30 p.m. informó que la unidad de alojamiento quedó "segura y habitable".

En un comunicado el gobernador Pete Ricketts dijo que el incidente "se resolvió con rapidez y la seguridad pública nunca estuvo en riesgo".

___

Schulte reported from Lincoln, Nebraska. Follow him on Twitter at https://twitter.com/GrantSchulte