Natasha, Pierre & the Great Comet con 12 nominaciones a Tony

NUEVA YORK (AP) — "Natasha, Pierre & the Great Comet of 1812", un musical que dramatiza un melodrama de 70 páginas en el centro de “Guerra y paz” de León Tolstoi, encabezó el martes las nominaciones a los Premios Tony con 12 candidaturas, mientras que actores como Bette Midler, Kevin Kline, Josh Groban, Danny DeVito y Cate Blanchett también fueron postulados.

Groban fue nominado por interpretar, en un traje de gordo, a un esposo infeliz en "Natasha, Pierre & the Great Comet of 1812". La puesta competirá por el premio al mejor musical nuevo con "Come From Away", ''Dear Evan Hansen" y "Groundhog Day".