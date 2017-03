Narcotraficante dice que sobornó a ex presidente de Honduras

Lobo rechazó el martes las acusaciones de Devis Leonel Rivera Maradiaga, considerado en algún momento el líder del cartel de "Los Cachiros", y quien se encuentra preso en Estados Unidos.

Rivera hizo los señalamientos el lunes durante una audiencia del caso de Fabio Porfirio Lobo, hijo del ex presidente y quien el año pasado se declaró culpable de asociación delictiva para traficar cocaína a Estados Unidos.

Rivera aseguró que sobornó en varias ocasiones a Lobo y a su hijo con cantidades que en total superaron los 600.000 dólares antes y después de que se convirtiera en presidente. Los supuestos pagos ocurrieron entre el 2009 y el 2013.

El martes el abogado del hijo del ex mandatario, Manuel Retureta, declinó hablar del caso con The Associated Press.

En Honduras, Lobo negó haber recibido sobornos de "Los Cachiros" para proteger supuestas actividades delictivas en este país en su gestión de 2010 a 2014.

"Jamás recibí dinero de esos delincuentes", aseguró el ex gobernante a periodistas en su residencia en El Chimbo, en las afueras de esta capital.

Rivera, que colaboró con la DEA, se ha declarado culpable de varios delitos y de ordenar la muerte de 78 hondureños, entre ellos del zar antidrogas de Honduras, Julián González en diciembre de 2009. Se entregó a Estados Unidos en 2015.

Lobo sostuvo el martes que "mis acciones como presidente son las más claras muestras de mi compromiso con Honduras".

En su gestión en el Congreso impulsó la Ley de Extradición mediante la cual Estados Unidos ha llevado a su territorio unos 12 hondureños a los que a encausado por narcotráfico.