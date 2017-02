Napoli aprueba examen físico y llega a acuerdo con Rangers

Dos personas al tanto de la situación le dijeron a The Associated Press que el acuerdo ya había sido formalizado y que Napoli será presentado ante la prensa el jueves. Hablaron a condición de anonimato el miércoles porque el equipo no ha hecho un anuncio oficial.

Aunque no señalaron de quién se trata, los Rangers indicaron que ofrecerán una conferencia de prensa en su complejo de los entrenamientos de primavera en Arizona antes de las rutinas de ejercicios el jueves por la mañana con la finalidad de anunciar la contratación de un agente libre.

Napoli fue visto en Surprise, Arizona, el miércoles, cuando estaba listo para someterse al examen médico.

Este año recibirá un salario por seis millones de dólares. Además, el acuerdo incluye una opción del club por 11 millones de dólares para retenerlo en 2018, así como una cláusula de recisión anticipada con una penalización de 2,5 millones.

En su regreso a los Rangers, que han ganado el título de la División Oeste de la Liga Americana en las últimas dos temporadas, Napoli tiene pensado desempeñarse en la primera base y proporcionar poder en la mitad del orden al bate. Ya había jugado con Texas en 2011 y 2012, y luego pasó los últimos dos meses de la campaña de 2015 con los Rangers, antes de irse a Cleveland como agente libre.

La temporada pasada conectó 34 cuadrangulares, la cifra más alta de su carrera.

___

El periodista de The Associated Press Ronald Blum contribuyó con este despacho.