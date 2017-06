Nadal empata récord; Cepede sigue soñando y Muguruza cae

"Estoy en cuartos de final, estoy sano y estoy jugando bien. Eso es lo más importante para mí”, dijo Nadal. “Todas las demás cosas no importan”.

Horas después, el vigente campeón Novak Djokovic emuló a Federer y a Nadal al instalarse por 11ma vez en unos cuartos de final en Roland Garros —y por octava vez seguida— tras derrotar 7-6 (5), 6-1, 6-3 al español Albert Ramos-Viñolas (19).

En su siguiente compromiso, Nadal chocará con otro compatriota. Se trata de Pablo Carreño Busta (20), quien dio la sorpresa y se impuso 4-6, 7-6 (2), 6-7 (6), 6-4, 8-6 al canadiense Milos Raonic (5to).

Carreño Busta no pudo sentenciar la victoria hasta su séptima bola de partido.

"Sufro, pero lo disfruto”, afirmó Carreño Busta, quien nunca había ido más allá de la tercera ronda en un Grand Slam. “Y claro que sí, lo disfrutas más cuando se gana”.

Nadal aseguró el triunfo en su tercer match point, cuando llevó a su contrincante hasta el fondo de la cancha con un potente tiro de derecha. La meritoria estirada de Bautista Agut para alcanzar la pelota sólo sirvió para enviarla a la red.

“En líneas generales me he encontrado bastante cómodo”, analizó Nadal. “He podido apretar más, no digo que no, pero poco más puedo pedir a mi juego

A sus 31 años, Nadal persigue su 15to cetro de un torneo del Grand Slam. No conquista uno de los grandes torneos desde 2014, cuando se coronó también en Roland Garros.

Tras caer en la final de Australia, en un duelo memorable de cinco sets ante Federer, el español sucumbió dos veces más ante el suizo en canchas duras. Sin embargo, ha vuelto a lucir temible sobre la arcilla, con títulos en Montecarlo, Barcelona y Madrid.

El único tenista que ha vencido a Nadal sobre polvo de ladrillo en la presente temporada es el austríaco Dominic Thiem (6), quien despachó 6-1, 6-3, 6-1 al argentino Horacio Zeballos, en otro duelo de octavos de final.

Thiem será el rival de turno de Djokovic. Será una revancha del duelo de semifinales que protagonizaron el año pasado, cuando Djokovic doblegó a Thiem en sets corridos.

Durante la jornada, se juntaron duelos de tercera y cuarta ronda, ante la suspensión de varios partidos en la jornada previa.

Precisamente en un encuentro reprogramado de la tercera fase, Cepede Royg dio cuenta de la colombiana Mariana Duque Mariño, por 3-6, 7-6 (2), 6-3.

Cepede Royg, quien esta semana se abrió paso por primera vez entre las 100 mejores del mundo, había dejado ya en el camino a la checa Lucie Safarova y a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova. El domingo se impuso a una amiga, al nerviosismo y a la fatiga.

“Estoy muy cansada, muy agotada después de un partido con tantos nervios. Jugar contra una amiga es muy difícil”, comentó Cepede Royg en declaraciones a la cadena ESPN. “Me fui a vomitar en el segundo set de tanto nervio que tenía”.

Y en su siguiente reto, espera a la checa Karolina Pliskova. La actual número tres del mundo eliminó a la alemana Carina Witthoeft, 7-5, 6-1.

“Disfrutaré del próximo partido”, dijo Cepede Royg. “Estoy ya en cuarta ronda, aunque no me conformo con eso”.

Tras perder el punto decisivo, Duque Mariño descargó su frustración levantando polvo de ladrillo mediante un furioso raquetazo.

Tampoco terminó muy contenta Muguruza, presionada constantemente por un público que alentó a Mladenovic como si se tratara de un encuentro de la Copa Federación.

Un año después de mostrar una determinación asombrosa para coronarse en París, Muguruza cayó por 6-1, 3-6, 6-3 ante la 13ra preclasificada del torneo, quien avanzó a los cuartos de final de Roland Garros por primera vez.

La derrota de la hispano-venezolana dejó al torneo sin ninguna campeona de Grand Slam en competencia. Tras sucumbir en la ruidosa y atestada pista Suzanne Lenglen, Muguruza no ocultó su desdén meneando un dedo hacia la tribuna.

“Ha sido duro, pero lo entiendo. Solo pienso que la gente podía haber sido un poco más respetuosa”, se quejó Muguruza, quien saldría del Top 10 cuando se publique el próximo ranking de la WTA.

Mladenovic logró la victoria más importante de su carrera pese a incurrir en 16 faltas dobles, siete en cada uno de los últimos dos sets.

Muguruza, cuarta favorita en París, superó a Serena Williams en la final del año pasado. La última tenista que ganó dos veces seguidas el Abierto de Francia ha sido Justine Henin, quien se coronó en tres años consecutivos (2005-2007).

Pero la hispano-venezolana tuvo que responder reiteradas preguntas sobre si las expectativas ahora son distintas ahora que carga con la chapa de campeona de Grand Slam y si esa presión puede abrumarle en la pista.

Muguruza le encontró un beneficio a la derrota: “Todo el mundo dejará de aburrirme preguntándome por este torneo, será como decir, venga, sigamos adelante”.

En otros duelos, la suiza Timea Bacsinszky eliminó a la estadounidense Venus Williams (10ma) por 5-7, 6-2, 6-1, mientras que la danesa Caroline Wozniacki superó 6-1, 4-6, 6-2 a la rusa Svetlana Kuznetsova y se coló a cuartos de final por primera vez desde 2010.