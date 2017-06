Nacionalista puertorriqueño sí participará en desfile de NY

"Desgraciadamente, la narrativa en torno al desfile no es de festejo y de preocupación por la situación en la isla, sino una desinformación acerca de quién soy yo y qué represento", escribió López Rivera el jueves en una columna de opinión en el diario neoyorquino Daily News.

"Debemos cambiar el enfoque. No podemos permitir que personas que desconocen la historia puertorriqueña definan la narrativa y las experiencias de nuestra comunidad", prosiguió. "Quiero repetir lo que he dicho en muchas entrevistas, en la prisión y después de mi liberación. Yo personalmente y nosotros como comunidad hemos trascendido la violencia: es crucial que la gente comprenda que no abogamos por nada que pudiera ser una amenaza para alguien".

El gran desfile anual por la Quinta Avenida perdió este año la mayoría de sus principales patrocinadores debido a la decisión de homenajear a López. Era miembro de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, responsable de un centenar de ataques con bombas en los 70 y 80. Uno de ellos, en el histórico restaurante neoyorquino Fraunces Tavern en 1975 que dejó cuatro muertos y decenas de heridos.

Patrocinadores como Coca-Cola, JetBlue y AT&T desistieron de participar en el desfile, lo mismo que el gobernador demócrata Andrew Cuomo.

Sociedades hispanas de bomberos y policías dijeron que no enviarán delegaciones y el jefe de policía dijo que no marcharía. Hubo muchos agentes policiales entre los heridos de los ataques de las FALN.

No estaba claro el viernes si la declaración de López Rivera cambiaría algo.

López Rivera estuvo preso más de 35 años, hasta que recibió el indulto del presidente Barack Obama.