Murray avanza sin problemas en Dubai

Murray, primero del escalafón mundial, disputó su primer encuentro desde el mes pasado, cuando Mischa Zverev lo eliminó en la cuarta ronda del Abierto de Australia.

El escocés relató que fue su suegra la primera persona en sugerirle que había contraído herpes zóster, un día antes de que un médico confirmara el diagnóstico.

"Tuve una erupción en la piel, básicamente desde el trasero y hasta el abdomen. No fue algo terrible", dijo Murray. "No pensé mucho en eso al comienzo. Luego, fue en realidad la mamá de mi esposa, quien me lo dijo, mientras cenábamos. Estaba muy irritado. Y ella comentó, bájate los pantalones y muéstrame, podría ser herpes zóster".

Jaziri tomó fugazmente la ventaja por 2-1, merced a un quiebre en el primer set. Pero ésa fue la única vez que el tunecino aspiró a algo en el partido.

En contraste con la tranquila jornada de Murray, el último campeón Stan Wawrinka sufrió una inesperada derrota y fue eliminado por Damir Dzumhur.

En su primer partido desde que cayó ante su compatriota suizo Roger Federer en las semifinales del Abierto de Australia, Wawrinka, tercero del ranking mundial perdió 7-6 (4), 6-3 ante un oponente que ocupa el 77mo de la clasificación.

Wawrinka se fue de Melbourne con dolor en la rodilla derecha, y empezó a entrenar con regularidad apenas hace una semana. El suizo aseguró que la rodilla está bien, pero indicó que necesita más partidos para ponerse a punto.

"Empecé a estar bien en las prácticas hace algunos días, pero hoy me faltó algo", dijo. "El también jugó mejor, metió el primer saque con más potencia, me presionó".

Wawrinka sacó ventaja de 4-1 en el primer set, pero no pudo mantener esa presión.

"Ganó tres games en como seis o siete minutos, estaba jugando maravilloso", dijo Dzumhur. "Ni siquiera pude tocar la pelota".

Pero en ese momento, el suizo bajó el ritmo y empezó a dudar con sus tiros, lo que permitió al bosnio meterse de lleno en el encuentro.

"Esperaba que bajara su nivel, y eso fue lo que sucedió", dijo Dzumhur. "Empecé a luchar, a batallar por los puntos".

En un duelo entre checos, Tomas Berdych se llevó la victoria ante el retiro de Lukas Rosol. El abandono llegó cuando Berdych tenía ventaja por 6-3, 2-1.