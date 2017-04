Multitud ataca a Maduro, suben a 3 los muertos en protestas

"Le tiraron botellas, piedras. Hubo una persona que le tiró una botella con agua y le bañó la cara. Lo querían como linchar ahí cuando iba saliendo en el carro ese que estaba descapotado", relató a AP una habitante de San Félix que pidió mantener su nombre en el anonimato por razones de seguridad.

"Aquí en San Félix la gente se está muriendo de hambre prácticamente", agregó al explicar las razones de la protesta.

Las manifestaciones casi diarias, que comenzaron el 30 de marzo tras dos polémicos fallos del Tribunal Supremo de Justicia, han dejado tres muertos, varias decenas de heridos y 134 detenidos en todo el país.

Horas después el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, difundió en su cuenta de Twitter un video en el que se ve a Maduro en un vehículo militar mientras saluda a la multitud.

Villegas también difundió otros dos videos en los que se observa al mandatario manejando un vehículo y caminando por algunas áreas del palacio de gobierno. Sin hacer ninguna mención al incidente, el gobernante comenta en uno de los videos que estaba llegando al palacio para algunas reuniones luego de un "extraordinario evento cívico militar" en San Félix.

El diputado Daniel Antequera informó el miércoles a AP que Brayan Principal, de 14 años, murió en la mañana en un hospital de la ciudad central de Barquisimeto tras resultar gravemente herido la noche del martes durante una protesta callejera que fue atacada por supuestos seguidores del gobierno, conocidos como "colectivos", que dispararon armas de fuego contra los manifestantes.

En las manifestaciones en varios puntos de Barquisimeto, en el estado de Lara, resultaron heridas 10 personas, ocho de ellas por disparos de arma de fuego, precisó Antequera.

Otros violentos incidentes se registraron durante la noche del martes y la madrugada del miércoles en la populosa barriada de La Vega, al oeste de Caracas, cuando decenas de habitantes de la zona bloquearon algunas vías con escombros y muebles viejos, quemaron basura y tocaron las cacerolas contra el gobierno.

"La gente salió a las calles porque hay un disgusto grande", dijo a AP Wilfredo Martínez, un desempleado de 56 años. "La estamos pasando muy mal. No conseguimos alimentos y los que estamos enfermos no tenemos ni cómo comprar medicinas porque están muy caras o no se consiguen", agregó.

En medio de las protestas fue saqueado un comercio de alimentos y licores de la zona, precisó Martínez.

Al amanecer un centenar de policías con equipos antimotines tomó la barriada para garantizar el orden.

Decenas de habitantes del barrio pobre de San Miguel de Petare, en el este de Caracas, también salieron la noche del martes a protestar contra el gobierno y bloquearon algunas vías, indicó a AP el concejal opositor Vicente Páez. Relató que decenas de guardias nacionales se presentaron en la barriada y lanzaron gases lacrimógenos para dispersar la protesta.

El dirigente opositor Henrique Capriles condenó los saqueos y las acciones violentas ocurridas en Caracas y otras ciudades y denunció que se busca "desvirtuar" las protestas opositoras.

A pesar de que el Tribunal Supremo revirtió dos sentencias en las que había asumido las competencias legislativas de la Asamblea Nacional y limitado la inmunidad de los diputados, se mantienen las protestas en reclamo de la realización de elecciones generales, la liberación de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario para alimentos y medicinas y el respeto al Congreso.

Siga a Fabiola Sánchez en Twitter: https://twitter.com/fisanchezn

El fotógrafo de AP Fernando Llano contribuyó a este despacho.