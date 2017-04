Muere en Italia la persona más anciana; tenía 117 años

Bava indicó que la última vez que vio a su paciente fue el viernes, cuando "ella me agradeció y me sostuvo la mano", como hacía cada vez que él la visitaba. Aunque en las últimas semanas Morano había estado pasando más tiempo dormida y menos hablando, de todas formas ese día todavía comió su huevo crudo diario y galletas, señaló.

Una mujer en Jamaica, Violet Brown, que nació en esa isla caribeña el 10 de marzo de 1900, es ahora considerada la persona más anciana de que se tiene noticia en el mundo, de acuerdo con una lista que lleva el Grupo de Investigación en Gerontología. El primer ministro jamaiquino Andrew Holness le tuiteó sus felicitaciones.

Bava, que vive a unas cuadras de la casa de ella, la había atendido durante casi un cuarto de siglo.

Morano, nacida el 29 de noviembre de 1899, vivía en un apartamento de una habitación, donde tenía la compañía de su cuidadora y dos sobrinas de edad avanzada.

"No sufrió. Me alegra que no haya sufrido, sino que haya muerto de esa forma, tranquilamente", afirmó Bava el sábado.

Morano dejó a su esposo en 1938 porque la golpeaba. "Abandonó al esposo en la era fascista, cuando se suponía que las mujeres eran muy sumisas", dijo el médico en una entrevista en 2015. "Siempre fue muy decidida".

Morano comenzó a trabajar en una fábrica a los 16 años, donde hacía bolsas de yute. Luego laboró en un hotel, en el que estuvo mucho más tiempo de la edad usual para jubilarse.

Bava le había dicho a la AP que ella perdió un hijo por muerte de cuna cuando éste tenía seis meses.

Investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard la visitaron en 2014 como parte de un estudio sobre la inmunidad a las enfermedades, indicó la agencia noticiosa italiana ANSA.

___

Frances D'Emilio está en Twitter como: www.twitter.com/fdemilio.