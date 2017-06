Muere fundador de la agencia Aamaq del Estado Islámico

Sin embargo, su hermano Hozaifa escribió en Facebook que Kadek y su hija pequeña habían muerto en un bombardeo en la localidad de Mayadeen, en la provincia de Deir el-Zour.

Medios sirios de oposición como la red de noticias Halab y la agencia de noticias Qasioun informaron el miércoles por la noche de la muerte de Kadek. En un primer momento no estaban claros los detalles de su muerte. Su hermano dijo que había fallecido en casa.

La red Halab, una plataforma gestionada por activistas en la que había trabajado Kadek, dijo que había muerto con su hija en su auto. Todas las informaciones indicaron que había muerto el miércoles en un supuesto ataque aéreo de la coalición internacional que lidera Estados Unidos contra el Estado Islámico en Siria e Irak.

La coalición no hizo comentarios al respecto en un primer momento. La coalición dijo la semana pasada a The Associated Press que había realizado varios bombardeos el 25 y 26 de mayo contra la infraestructura de medios y “instalaciones de propaganda” del grupo conocido también como por las siglas en inglés ISIS. En su momento, la coalición dijo que atacar estas instalaciones “degrada” la capacidad del grupo y su campaña para inspirar ataques en el extranjero.

La agencia Aamaq se ha convertido en la fuente de información más rápida y fiable de la milicia, que la emplea para difundir videos y reivindicaciones de ataques. Se ha mantenido en marcha pese a vetos en varios medios sociales.

Mayadeen se convirtió en un refugio para líderes de la milicia radical cuando el grupo se vio asediado en Mosul en Irak y en su capital de facto, Raqqa. Algunos expertos en Siria señalaron que las operaciones de medios del grupo se habían trasladado a Mayadeen ante el avance de la coalición que lidera Estados Unidos y las fuerzas sirias de liderazgo curdo aliadas a Washington hacia Raqqa.

Kadek ganó fama como activista de medios cuando cubrió el estallido de las protestas en Siria en 2011, y más tarde los frentes rebeldes. Nacido en la provincia de Aleppo, se unió al Estado Islámico en 2013 y formó la rama de medios del grupo.