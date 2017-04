Muchos jóvenes se toman un descanso de las redes sociales

Associated Press

Associated Press

La mayoría de los jóvenes valora la sensación de conectividad con familiares y amigos que las redes sociales les facilitan, pero algunos las asocian con emociones negativas, como la de sentirse abrumados o la de tener que estar fingiendo, según el sondeo de The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research (Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos), que abarcó a jóvenes de entre 13 y 17 años.