Muchacha secuestrada en Tennessee tenía historial de abuso

El padre de la menor ha dicho que el maestro de 50 años le lavó el cerebro a su hija. En documentos del divorcio, agregó que el maestro usó su puesto de autoridad para "abusar de ella, prepararla, y por último animarla a irse de su casa con él".

The Associated Press no está identificando a la estudiante ni a ningún miembro de su familia porque la menor es una presunta víctima de abuso sexual. El maestro, Tad Cummins, enfrenta cargos federales por llevar a un menor de un estado a otro para tener sexo y cargos estatales de secuestro agravado y contacto sexual con un menor. El abogado de Cummins ha dicho que la muchacha se fue con el maestro de manera voluntaria, y no fue forzada, amenazada o coaccionada.

Documentos escolares indican que la adolescente muchas veces confió en Cummins "como amigo y asesor" cuando estuvo enojada o ansiosa en la escuela.

Un historial de abuso en casa puede hacer a un menor particularmente susceptible a manipulaciones disfrazadas de ayuda, dijo David Finkelhor, director del Centro de Investigaciones sobre Crímenes en Contra de Niños, de la Universidad de Nueva Hampshire.

"Ellos son muy vulnerables a los estímulos porque se trata de un adulto que parece querer ayudarles e interesado en ellos, y probablemente eso es algo que ellos no tienen en otra parte", puntualizó.