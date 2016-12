"Moonlight", "La La Land" lideran 10 películas del año de AP

JAKE COYLE:

1. "Moonlight". La vida de Chiron, el joven que crece en tres distintos capítulos de la obra maestra de Barry Jenkins, es dura y llena de dolor. Sin embargo, la cinta está llena de momentos transcendentales de gracia y esplendor lírico. En su oscuridad brilla un alma torturada. Es uno de los retratos más íntimos y redondos que haya visto.

2. "Cameraperson". En esta especie de montaje de recuerdos de Kirsten Johnson, las intimidades pasajeras de una vida haciendo documentales se conjugan en una poesía impactante. Desde zonas de guerra en el extranjero hasta su familia en casa, su cámara es una fuerza de conexión que nos une fugazmente.

3. "La La Land". No estamos tan embriagados de dicha y encanto como para prescindir de la celebración de Damien Chazelle a los musicales clásicos, Los Ángeles, los sueños, sintetizadores y Emma Stone. No es un trabajo revolucionario; es una resurrección deliberada cargada de emoción. Es una conversación con la nostalgia a la luz del alba, entre postes de luz y zapatos de tap.

4. "I Am Not Your Negro". ¿Hay alguna voz que suene más urgente hoy como la de James Baldwin? El documental de Raoul Peck, narrado por Samuel L. Jackson, se basa ampliamente en un manuscrito inacabado del escritor, intelectual y crítico social. Las palabras de Baldwin inundan con pasión y alarma por su aterradora percepción de Estados Unidos. Peck no necesita incluir imágenes recientes para conectar las ideas de Baldwin con el presente; la relevancia de Baldwin en el 2016 resulta evidente.

5. "Sunset Song". Es rara la combinación de belleza y profundidad que se encuentra en la adaptación de Terence Davies de la novela de 1932 de Lewis Grassic Gibbon. Esta es una de las dos películas que el crónicamente infravalorado Davies estrenó este año; la otra es su menos sublime cinta biográfica sobre Emily Dickinson con Cynthia Nixon, "A Quiet Passion". Pero "Sunset Song", sobre una joven que crece en la Escocia rural justo antes de la Primera Guerra Mundial, es uno de los retratos más exquisitos y dolorosos de vidas moldeadas y desgarradas por la historia.

6. "American Honey". Nada me resultó más emocionante que ver el salto de Andrea Arnold al corazón de Estados Unidos. Arnold, la directora británica de "Fish Tank", tiene un ojo crítico para ver a su alrededor y un ojo profundamente afectivo para sus jóvenes personajes. Rihanna (cuyo tema suena durante una escena en un Walmart) proporciona un himno para Arnold: encuentra el amor en un sitio imposible.

7. "Manchester by the Sea". Mi tercera favorita de las tres películas del dramaturgo Kenneth Lonergan (las otras son "Margaret" y "You Can Count on Me"), pero aun así una de las mejores del año. Escenas así de naturales no suelen verse con frecuencia. Momentos tan cotidianos titilan con el pasado, el dolor, el humor, con destellos de perspicacia. La manera de trabajar con las palabras que tiene Lonergan es solo superada por la grandeza de su empatía.

8. "O.J.: Made in America". Es una historia de Los Ángeles. El documental de 467 minutos de Ezra Edelman, lanzado en formato de película larga y como una serie televisiva de cinco episodios, tiene un alcance casi dickensiano. Edelman usó el caso de O.J. Simpson como un prisma a través del cual presenta un gran retrato de Los Ángeles y de Estados Unidos.

9. "Hell or High Water". El relato de David Mackenzie de un robo en el oeste de Texas es una película de género que funciona en todos los sentidos. Cuenta con maravillosas actuaciones de Chris Pine, Ben Foster, Jeff Bridges y Gil Birmingham, con la dirección económica pero libre de Mackenzie ("Starred Up") y con los sabrosos diálogos de Taylor Sheridan ("Sicario"). Todo se conjuga para un filme perfecto.

10. "The Edge of Seventeen". El placer es similar con el espectacular debut de Kelly Fremon Craig, una cinta de género (esta vez una comedia adolescente al estilo de John Hughes) hecha con una autenticidad e ingenio poco comunes. No recuerdo haber disfrutado más de una actuación este año que de la de Hailee Steinfeld en el papel de una estudiante acorralada que maldice a su generación como "tarada".

LINDSEY BAHR:

1. "La La Land". La película de Damien Chazelle es más aguda de lo que se le acredita. Podrá estar recubierta de cielos lavanda, vestuarios brillantes y canciones vivaces, pero bajo esa superficie se encuentra una incertidumbre constante sobre el arte, la ambición, el amor y el sacrificio. Te dejará cantando "Another Day of Sun", aunque con lágrimas de melancolía.

2. "Manchester by the Sea". ¡Qué guion! ¡Qué actuaciones! ¡Qué ambiente! ¡Qué música! Todo es incómodamente perfecto. "Manchester by the Sea" es una épica americana consagrada y conmovedora sobre el dolor desmedido y la vida inconveniente, a veces chistosa y a veces imposible, que queda tras la pérdida. Es un papel que definirá la carrera de Casey Affleck.

3. "Jackie". Deprimente y perturbadora. Puede que "Jackie" no explique a Jacqueline Kennedy, pero la inusual cinta biográfica del director chileno Pablo Larraín muestra cómo la ex primera dama ayudó a modelar el legado indeleble de su familia, con una actuación perfecta de Natalie Portman.

4. "Moonlight". ¿Qué queda realmente por decir de "Moonlight"? Es un triunfo de imagen y narrativa sobre la vida de un hombre en Miami contada en tres partes. El filme de Barry Jenkins podría fácilmente estar entre los mejores de cualquier año. Mahershala Ali recibe merecidos elogios por su papel de reparto, un comerciante de drogas con conciencia, pero es parte de un extraordinario elenco que la gente deseará conocer más.

5. "The Red Turtle". Una fábula hermosa, dibujada a mano y muda, coproducida por Studio Ghibli. "The Red Turtle" es una joya elegante sobre un náufrago cuyo impacto te sorprenderá de la manera más devastadora. Haz una pausa a tanto ruido y dale una oportunidad.

6. "20th Century Women". Mike Mills es mejor que nadie para crear esos ambientes transformadores que se ven y se sienten como de la vida real, pero mejor. Aquí, nos transporta a una Santa Bárbara soleada y cargada de ansiedad en 1979, donde tres mujeres, una adolescente salvaje (Elle Fanning), una veinteañera rabiosa (Greta Gerwig), y una mamá cincuentona (Annette Bening), se reúnen para apoyar la educación de un chico adolescente.

7. "I Am Not Your Negro". Este año hubo varios documentales maravillosos sobre la experiencia negra en Estados Unidos, incluyendo la mirada de Ava DuVernay a una encarcelación en masa en "The 13th" y la sobrecogedoramente ponderosa "O.J.: Made in America". Pero la representación de Raoul Peck de las palabras de James Baldwin sobre las vidas y asesinatos de Medgar Evers, Malcolm X y Martin Luther King, Jr. se destaca por su intensidad ingeniosa.

8. "Hail, Caesar!". "Ojalá fuera tan simple". Ninguna línea este año ha resonado tanto en mi cabeza como la del serio palurdo Hobie Doyle (Alden Ehrenreich) tratando de complacer a toda costa al refinado Laurence Lauretnz (Ralph Fiennes, también notorio en "The Big Splash"). La cinta de los hermanos Coen llegó y se fue sin mucha fanfarria, pero es una comedia circense que se vuelve más encantadora cada vez que uno la ve.

9. "Certain Women". Tranquila y relajante, "Certain Women" es un poema meditativo sobre las vidas de mujeres fronterizas modernas cuya belleza te dejará el corazón cálido y afligido. Con las actuaciones de Laura Dern, Kristen Stewart, Michelle Williams, Lily Gladstone y un fuerte elenco de reparto, es lo mejor que ha hecho Kelly Reichardt hasta el momento.

10. "Sausage Party". ¿Quién iba a imaginar que algunos de los chistes más inteligentes y rebeldes del año saldrían de la boca de un perro caliente cachondo? El irreverente delirio febril de Seth Rogen y Evan Goldberg sobre comida, religión y cultura te hará sonrojar, reír, avergonzarte y pensar. No es para todo el mundo, pero si lo fuera no sería tan maravilloso.

