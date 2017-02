"Moonlight" arrasa en los Spirit, Affleck gana mejor actor

Mientras se espera que "La La Land" domine la gala de los Oscar el domingo, el día previo fue de "Moonlight". El luminoso filme de Barry Jenkins sobre un joven negro gay en los barrios bajos de Miami se impuso en las categorías de dirección, guion, cinematografía y edición. Su elenco también fue reconocido en los Spirit con el Premio Robert Altman.

La ceremonia, realizada por la tarde en una playa, tuvo un fuerte tono político. Casey Affleck, quien ganó el premio al mejor actor por su trabajo en el drama familiar "Manchester by the Sea", calificó las políticas del gobierno de Donald Trump como "aborrecibles" y dijo que "no durarán".

El premio a la mejor actriz fue para Isabelle Huppert, la estrella francesa de "Elle", quien superó a Natalie Portman y Annette Bening.