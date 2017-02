Montenegro acusa a Rusia de intento de golpe de Estado

El fiscal Milivoje Katnic dijo que la investigación sobre el presunto complot para derrocar al gobierno de Montenegro en octubre del año pasado y evitar que se uniera a la Organización del Tratado del Atlántico Norte ha mostrado que "los organismos estatales rusos estuvieron involucrados a un cierto nivel".

Durante una conferencia telefónica realizada el lunes, el vocero del presidente ruso Vladimir Putin, Dmitry Peskov, refutó la acusación y la calificó como "absurda" e "irresponsable".

"Ni siquiera se puede hablar de algún tipo de interferencia de funcionarios rusos en asuntos internos de Montenegro", dijo Peskov. "Rusia no ha interferido y no va a interferir en asuntos internos de otras naciones, y en particular Montenegro, con quien tenemos muy buenas relaciones".

Antes, el ministro ruso de Relaciones Exteriores Sergey Lavrov también había refutado lo que describió como "acusaciones sin fundamento", y agregó que "no han sido respaldadas por un solo hecho".

Rusia, que se opone a la expansión de la OTAN en Europa, ha negado reiteradamente su participación en el presunto plan golpista; pero ha apoyado activamente a grupos nacionalistas y partidos que se oponen a que Montenegro sea miembro del organismo regional.

Aproximadamente 20 personas, en su mayoría ciudadanos serbios, han sido arrestados en Montenegro en relación a la supuesta confabulación del día de elecciones.

"La injerencia de Rusia en nuestro proceso electoral fue obvia desde diferentes niveles", dijo el lunes el ministro de Relaciones Exteriores de Montenegro, Srdjan Darmanovic.

"En el mundo de hoy, tal injerencia no es específica sólo para Montenegro", agregó, refiriéndose al parecer a las acusaciones de que Moscú influyó en la elección presidencial en Estados Unidos cuando fue elegido Donald Trump.

