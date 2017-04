Mónaco sueña en grande y busca tres títulos

Falcao, el delantero colombiano que había sido dado por liquidado luego de dos temporadas de inactividad y lesiones en Inglaterra, anotó el primero de los 141 goles de Mónaco el 27 de julio contra el club turco Fenerbahce, en la tercera ronda eliminatoria de la Champions.

El "Tigre", que anotó uno de los goles el miércoles en el triunfo 3-1 sobre Dortmund, ahora tiene 27.

"Pocas personas hubiesen pensado al principio de la temporada que le iría tan bien a este equipo, o a mí", dijo el ariete de 31 años, cuya magistral carrera estuvo a punto de estropearse por una grave lesión de rodilla que lo marginó del Mundial de 2014. "Me siento querido y respaldado por el club y por los jugadores. Mi familia está feliz, y eso me ayuda a jugar mejor".

Mónaco encabeza la liga francesa por mejor diferencia de goles que el campeón Paris Saint-Germain, y además ha jugado un partido menos. Pero ahora le espera una seguidilla de encuentros, empezando por una visita a Lyon el domingo, y luego un duelo con PSG por las semifinales de la Copa tres días después en París.

Esos dos partidos podrían definir el resto de la campaña.

"No es fácil jugar en la Champions y tratar de ganar la liga al mismo tiempo", reconoció el técnico Leonardo Jardim. "Somos el equipo que más juega en Europa".

De todas formas, Jardim no se queja.

"Uno no puede ponerle límites a los jugadores a este nivel. Quizás la Copa de Francia es la tercera prioridad, pero en las otras dos vamos a dar el máximo", dijo. "Porque no se trata sólo de nuestra Liga de Campeones, sino que es la Liga de Campeones de toda Francia. Los clubes franceses no están acostumbrados a llegar a esta etapa, así que estamos representando a toda Francia".

El único club francés que alcanzó las semifinales de Champions fue el Lyon en 2010, mientras que Marsella es el único que ganó la competencia, en 1993. Mónaco no disputa las semifinales desde 2004, cuando perdió la final ante Porto.

Además de Falcao, Jardim cuenta con Kylian Mbappé, la sensación del fútbol europeo que con 18 años está en la mira de los clubes más importantes del continente. Mbappé hizo un gol el miércoles, su tercero de la eliminatoria luego de firmar un doblete en el triunfo 3-2 en la ida en Dortmund.

Mbappé suma cinco dianas en la Champions.

"Ha sido una temporada increíble para nosotros", dijo Mbappé. "Sólo somos un grupo de amigos que nos divertimos en la cancha".