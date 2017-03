MLS comienza su 22da temporada con 22 equipos

Tras comenzar a operar en 1996 con 10 equipos, la MLS se embarcó en la última década en un agresivo plan de expansión y tiene planes de llegar a 28 clubes en los próximos años. Los Angeles FC, que reemplazará al desaparecido Chivas USA, debutará la próxima temporada, y se espera que el equipo de Miami, con David Beckham a la cabeza, sea el 24to.

La liga recibió 12 ofertas a principios de año para los cuatro cupos restantes. En una entrevista con The Associated Press durante la pretemporada, el comisionado Don Garber dijo que este año probablemente decidan sobre dos de esos equipos, que podrían empezar a jugar en 2020.

"Creo que podríamos decir que este año, y en los últimos años, hemos estado muy enfocados en el crecimiento estratégico de la liga, y en conseguir nuevos mercados y amar un núcleo de fanáticos, ayudar a forjar esta nación futbolera que tanto queremos", dijo Garber. "Y este año sucede lo mismo. Tenemos un nuevo equipo que ha fijado récords de boletería en Atlanta, y un equipo en Minnesota que es similar a Portland, en el sentido de que llega a la Major League Soccer después de muchas décadas de respaldo al fútbol profesional".

"Creo que cada vez más se verán historias sobre el crecimiento de nuestra liga, pero también trato de enfocarme en celebrar todas las cosas fabulosas que están pasando en tantos mercados desde hace varios años", agregó.

Las 12 ofertas, además de los más de 30.000 abonos de temporada que Atlanta United ha vendido, son pruebas de que el fútbol gana terreno a pasos agigantados entre la fanaticada estadounidense.

"Es un ejemplo del desarrollo en general y del crecimiento de nuestro deporte en nuestro país y en Canadá", dijo Garber. "No dejo de maravillarme porque muchos de nuestros clubes han demostrado que no importa cuán grande sea su mercado o dónde estén ubicados. Lo importante es el plan, el enfoque, el compromiso.... si existen los ingredientes correctos, estoy seguro que podemos ser exitosos en cualquier ciudad, en cualquier estado de los Estados Unidos. Y eso es algo que no creíamos posible hace 10 años".

Algunos puntos a tener en cuenta en la nueva temporada.

PARTIDO DE LA SEMANA

La temporada comienza el viernes por la noche con un partido entre los Timbers de Portland y Minnesota United, en Portland. Los Timbers fueron campeones en 2015, pero no alcanzaron los playoffs la temporada pasada. Portland tiene una de las hinchadas más fervientes de la liga, y todos sus partidos han sido llenos totales desde que el club se sumó a la liga en 2011.

Ambos equipos empataron 2-2 en un duelo de pretemporada.

DEBUT DE MARTINO

Atlanta United cuenta con el experimentado técnico Gerardo Martino, quien dirigió a la selección argentina que perdió dos finales de la Copa América (2015-16), además de ser timonel del Barcelona durante una temporada.

Las expectativas son enormes en Atlanta, que vendió más de 30.000 abonos de temporada, y además contrató a tres jóvenes jugadores designados, el argentino Héctor Villalba, y venezolano Josef Martínez y el paraguayo Miguel Almirón.

"Estoy muy contento con la respuesta que ha venido dando el plantel, desde jóvenes a los más experimentados, hasta los extranjeros, todos están a las alturas de las circunstancias", comentó Martino, cuyo equipo debuta el domingo contra los Red Bulls de Nueva York.

EL CAMPEON

El monarca Sounders de Seattle visita el sábado al Dynamo de Houston. Se espera que el delantero Clint Dempsey esté en la alineación de Seattle, tras ser marginado desde septiembre pasado por un problema cardíaco.

"Fue un problema cardíaco. Es algo difícil de explicar", dijo Dempsey el mes pasado. "Pero ya no siento el problema, así que estoy contento por volver a jugar".

NUEVO ESTADIO

Orlando City tiene un nuevo hogar, con capacidad para 25.000 espectadores, y las entradas están agotadas para su inauguración el domingo contra New York City FC.

El estadio incluye 49 asientos con los colores del arcoíris en la sección 12, en un tributo a las víctimas del tiroteo en la discoteca Pulse el año pasado.

REPETICION INSTANTÁNEA

La MLS implementará el uso del video después del Juego de Estrellas. La tecnología será probada en toda la liga durante la primera mitad de la temporada. Garber dijo que era lógico que la MLS usara la tecnología, ya que las otras ligas deportivas de Estados Unidos también la utilizan.

"Seguro que será un reto. Es algo nuevo, una tecnología nueva", dijo Garber. "Quiero recordar a nuestros fanáticos que no será infalible. El arbitraje de los partidos todavía depende mucho del juicio, incluso si es el juicio del árbitro que revisa el video, pero estoy seguro que podremos corregir cualquier error que se cometa".