Missouri: Niño asesinado alertó a autoridades sobre abusos

Sus restos fueron encontrados en noviembre de 2015 en la vivienda alquilada por la familia en Kansas City, Kansas, después de que los agentes respondieron a un reporte de violencia doméstica y se enteraron que el niño de 7 años de edad estaba desaparecido.

El padre del menor, Michael Jones, un fiador judicial de 46 años de edad, fue sentenciado el lunes a cadena perpetua por el asesinato de Adrian. La madrastra del niño, Heather Jones, de 31 años de edad, también cumple una sentencia de por vida tras declararse culpable el año previo. Ninguno de los dos es elegible a libertad condicional durante al menos 25 años.

Ni un abogado o la portavoz del Departamento de Servicios Sociales de Missouri respondieron de inmediato a las solicites de comentario por parte de The Associated Press.

Adrian dijo al trabajador de bienestar infantil de Missouri que realizó una visita a la casa de la familia en 2013, que “papi me patea”, revelaron los registros. El menor añadió que su papá “sigue golpeándome en la cabeza y me pega en el estómago y mamá me jala las orejas y me duele mucho”.

Los Jones “siempre me encierran en mi habitación. Debo dormir sin almohada o sábana”, citan los registros a Adrian. Añade que su madrastra “sigue siendo mala conmigo”.

Judy Conway, la abuela materna de Adrian, dio crédito el jueves a las autoridades de Missouri por difundir los documentos, pero dijo que eran condenables. “Yo sólo sé que el sistema le falló a Adrian”, manifestó.

“Incluso dijo en sus propias palabras que estaba siendo maltratado, y no sé en este momento cuánta ayuda le brindaron y por qué no les quitaron a los niños”, añadió Conway. “No importa qué niño sea, si dice que alguien lo está lastimando, creo que alguien debió haberlo escuchado”.

La hija de Conway, Dainna Pearce, perdió la potestad de Adrian y dos de sus hermanos hace años.

La jefa del Departamento para Atención Infantil y Familiar de Kansas, Phyllis Gilmore, dijo la semana pasada que su agencia perdió contacto con la familia en 2012. Los archivos de la agencia relacionados con Adrian siguen sellados por orden judicial.

La agencia no respondió el jueves solicitudes de comentarios por parte de la AP.

La reportera de Associated Press Heather Hollingsworth contribuyó con este despacho.