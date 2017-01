Miss Francia es la nueva Miss Universo

Miss Haití Raquel Pelissier quedó en segundo lugar, mientras que Miss Colombia Andrea Tovar en tercero.

Mittenaere, de 24 años, es modelo y estudia para dentista con la meta de trabajar con niños. Le gustan los deportes extremos y cocinar. Respondió una pregunta sobre la decisión de los países de mantener las fronteras abiertas a los refugiados destacando el lado positivo de hacerlo.

"Los países deberían tener el derecho de abrir o cerrar sus fronteras", dijo Mittenaere en la ceremonia celebrada en Manila. "En Francia queremos tener la mayor globalización posible y aceptar a los extranjeros ... Abrir las fronteras nos permite viajar más y también aprender de lo que hay allá afuera en el mundo".

Se trata del segundo triunfo de Francia en 64 años, la ganadora anterior del país galo fue Christiane Martel, coronada en la segunda edición del certamen en 1953.

Pelissier, de 25 años, sobrevivió al devastador terremoto de Haití en 2010, estudia una maestría en optometría y participa en un programa de investigación para buscar una cura a la cerguera. Tovar, de 23 años, se graduó de diseño industrial y producción fotográfica.

Por la diferencia de horario la ceremonia en el Mall of Asia Arena se celebró el lunes en Filipinas mientras que fue transmitida en vivo el domingo en el continente americano. Un total de 86 representantes de todo el mundo participaron el certamen.

Desde el comienzo de la gala el gran tema fue el error del presentador Steve Harvey en la edición anterior, por el que Colombia probó las mieles de la victoria tan solo unos momentos, antes de que la filipina Pia Alonzo Wurtzbach fuera coronada como Miss Universo 2015.

Harvey repitió como presentador y recibió de manos de Wurtzbach unos anteojos para que leyera bien la tarjeta en la que venía anunciada Mittenaere como la ganadora.

El anfitrión por su parte se disculpó con la concursante de Colombia por la confusión del año anterior.

"Te perdono y en el nombre de mi país sabemos que errar es de humanos", le dijo en español Tovar, quien abrazó al presentador y le dijo que no se preocupara.

La ceremonia tuvo un toque de deja vu pues Miss Colombia y Miss Filipinas Maxine Medina fueron anunciadas consecutivamente como finalistas y avanzaron una ronda más juntas. Como gesto de hermandad entre ambos se abrazaron en el escenario.

Wurtzbach también perdonó los errores del Harvey e incluso le dedicó unas lindas palabras.

"Steve, nunca te di las gracias por hacerme la Miss Universo más popular", dijo Wurtzbach quien durante su reinado se dedicó a apoyar la lucha contra el VIH.

Harvey la vio conmovido mientras el público empezó a corear "¡Pia, Pia!"

"Yo quiero darte las gracias por hacerme el anfitrión más famoso de Miss Universo", le respondió.

Un total de 86 representantes de todo el mundo participaron el certamen. El primer grupo de 13 finalistas tuvo una gran representación latinoamericana pues fueron elegidas las concursantes de México, Panamá, Perú y Brasil.

El jurado estuvo integrado por la ex Miss Universo puertorriqueña Dayanara Torres, la actriz de Bollywood Sushmita Sen, la ex Miss Universo angoleña Leila Lopes, el director editorial de la revista Paper Mickey Boardman, la fundadora de la agencia de modelos The Bailey Agency School of Fashion Cynthia Bailey, la activista Francine LeFrak y la ex Miss Universo japonesa Riyo Mori.

La banda Boyz II Men y el rapero Flo Rida estuvieron a cargo de los números musicales.