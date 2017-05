Misil de Norcorea llegaría a Japón en 10 minutos

La conclusión: La situación se pondría muy fea y muy rápido.

___

SEÚL: ENTRE PRÁCTICAMENTE NADA Y 6 MINUTOS

Mucho antes de que Corea del Norte tuviera un programa nuclear, se dio cuenta que podría tener como rehenes a los 10 millones de habitantes de la zona conurbada de Seúl, capital de Corea del Sur, con la amenaza de un masivo ataque de artillería convencional con las baterías que tiene agrupadas justo al norte de la Zona Desmilitarizada.

Si realizara un ataque, la primera oleada llegaría prácticamente sin advertencia. Los estimados varían sobre la cantidad de daño que podría causar este tipo de ataque — Pyongyang no puede, como asegura, reducir a Seúl a un mar de cenizas, antes de sufrir una pulverizadora contraofensiva — pero el daño sería considerable.

Las defensas de Seúl son porosas.

Tienen baterías de defensa de misiles Patriot, pero están diseñadas para proteger de los misiles Scud de corto alcance. No serían útiles en contra de un ataque de artillería. El polémico e innovador sistema de misiles de defensa THAAD que se desplegó este mes en Corea del Sur no puede proteger a Seúl de artillería ni de misiles en su dirección; no está diseñado con tal fin desde su ubicación actual.

Para empeorar la situación, Corea del Norte podría atacar al su vecino del sur con armas químicas o biológicas.

Un escenario nuclear del que se ha hablado es un ataque contra la ciudad de Busan, un importante puerto que a veces es utilizado por la Marina de Estados Unidos. Esa es una de las opciones que Pyongyang podría considerar en caso de creer que se encuentra bajo amenaza inminente y quisiera mostrar su poderío para evitar que Washington se involucre más en el conflicto.

___

TOKIO: 10-11 MINUTOS

Japón también cuenta con misiles Patriot que despliega, entre otros lugares, en terrenos del Ministerio de Defensa, en el centro de Tokio.

Junto con Estados Unidos ayudó a desarrollar el sistema naval Aegis, que está diseñado para interceptar misiles de mediano alcance; es decir, misiles con un alcance menor a los 5.000 kilómetros (3.100 millas).

Los Patriot están diseñados para interceptar misiles entrantes en “etapa terminal” — justo antes del impacto — en caso de que los misiles SM-3 del sistema naval Aegis no logren interceptarlos más lejos y más alto, a la mitad de su trayecto.

Schiller hizo un señalamiento sobre este punto: Queda por verse si Pyongyang tiene una ojiva nuclear funcional y “no sólo un dispositivo nuclear que estalle en un túnel bajo condiciones de laboratorio”.

Pero se han generado serias preguntas sobre si esta estrategia de varios niveles, incluso respaldada por el sistema THAAD, sería una protección confiable contra un ataque de misiles.

Uno de los problemas es si pudiera o no verse superada por un ataque “en masa”: varios misiles entrantes al mismo tiempo.

Corea del Norte, posiblemente al tanto del temor, lanzó de manera simultánea cuatro misiles Scud ER de mediano alcance al Mar de Japón en marzo pasado.

Reconociendo las actuales debilidades en la protección de misiles, algunos legisladores del partido gobernante en Japón presionan por un plan para que se lance la primera ofensiva, utilizando misiles balísticos o crucero, o los aviones de combate F-35.

___

