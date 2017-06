Ministro dominicano a prisión preventiva por caso Odebrecht

“Esta sentencia marca el inicio del recorrido hacia lograr el fin de la impunidad en el país”, dijo el procurador general Jean Alain Rodríguez en un comunicado emitido poco después de la decisión del tribunal.

El juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, había ordenado la detención de Montás y otras 13 personas, entre ellas políticos, exfuncionarios y el empresario Ángel Rondón como presuntos beneficiarios de los sobornos pagados por la empresa brasileña.

Uno de los 14 supuestos implicados se encuentra fuera del país y existe una orden de arresto en su contra.

Ejecutivos de Odebrecht habían revelado ante las autoridades de Estados Unidos y Brasil que pagaron 92 millones de dólares en sobornos en República Dominicana para conseguir contratos con el gobierno desde 2001. Como parte de ese esquema, la compañía constructora pagó otros 676 millones de dólares en otros nueves países de América Latina y dos de África.

Las detenciones se produjeron luego de que la fiscalía de Brasil envió a República Dominicana el expediente de la investigación como parte de un acuerdo en el que el gobierno dominicano renuncia a procesar a los ejecutivos de Odebrecht a cambio de una multa de 184 millones de dólares e información que permita enviar a los tribunales a funcionarios locales.

Aunque la Procuraduría General solicitaba 18 meses de prisión preventiva para todos los implicados a fin de contar con tiempo para concluir su investigación, el juez Ortega impuso medidas de coerción de arresto domiciliario y de entre tres meses y un año de prisión preventiva.

Los implicados cuentan con 20 días para apelar y alguno de ellos, como Andrés Bautista, presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno, anunció de inmediato que lo hará.

El procurador Rodríguez había adelantado que todos los implicados serán acusados por prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito, asociación de malhechores y lavado de activos.

El empresario Ángel Rondón, quien fungió como representante comercial de Odebrecht y según la fiscalía fue el encargado de distribuir los sobornos, deberá permanecer un año en prisión preventiva. “El juez ha sido tan irresponsable como la Procuraduría, porque no tienen ninguna prueba; no tienen pruebas”, dijo molesto Rondón a periodistas al término de la audiencia del tarde del miércoles.

El ministro Montás, miembros de la cúpula del gobernante Partido de la Liberación Dominicana, Bautista y el exlegislador Ruddy González, permanecerán seis meses en prisión preventiva. “He dedicado toda mi vida a tratar de cuidar mi imagen de ciudadano honesto, he vivido de lo que he ganado”, aseguró Montás la víspera al presentar su defensa durante la audiencia que comenzó en la mañana y se prolongó hasta la madrugada del miércoles.

Montás, quien fue precandidato presidencial de su partido para las elecciones del 2016, insistió que nunca firmó contratos de la constructora y consideró que fue incluido en el expediente con el pretexto de que aumentó su patrimonio personal, pero la Fiscalía no tomó en consideración todos sus ingresos, sino sólo su salario como ministro.

En un comunicado difundido a través de varios rotativos, Montás había asegurado que sí recibió donaciones por parte de Rondón, pero en su condición de coordinador de campaña electoral del presidente Danilo Medina en una región del país y sin saber que esas recursos podrían provenir de Odebrecht.

La Presidencia no ha emitido comentarios sobre el comunicado de Montás.

Las leyes dominicanas no prohíben que empresas donen recursos para las campañas políticas, no establecen límites a esas donaciones y no exigen a los partidos difundir sus fuentes de ingresos.

Los tres legisladores incluidos en el expediente, dos de ellos del partido gobernante, pagarán una fianza de unos 110.000 dólares y permanecerán libres, aunque sin poder salir del país, dado que están protegidos por inmunidad parlamentaria.

El juez Ortega ordenó que la Procuraduría presente a más tardar en ocho meses la acusación formal a fin de que comience el juicio.

Ezequiel Abiú López está en Twitter como: https://twitter.com/Ezequiel_Abiu