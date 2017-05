Ministro belga afirma que Gran Bretaña debe pagar por Brexit

Las expectativas de Gran Bretaña en su proceso de divorcio de la Unión Europea “no son realistas”, afirmó el viernes el primer ministro de Bélgica, Charles Michel. El mandatario envió una clara advertencia de que Gran Bretaña no podrá eludir una cuantiosa factura por su decisión, que ha conmocionado el corazón del bloque.

Associated Press

“Los que piensan en Gran Bretaña que pueden pulsar el botón del Brexit y no pagar una cuenta están terriblemente equivocados”, afirmó Michel en una entrevista con The Associated Press.