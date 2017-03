Mily Aleman explota en las redes: "No acostumbro a esto pero es bueno dejar las cosas claras de una vez"

Si cada vez que esté con mi hijo tengo que postear una foto o video para demostrar que soy buena madre a gente que no nos conoce ni saben absolutamente nada de nuestras vidas, NO LO HARÉ, no haré de la vida de mi hijo un circo ni tengo nada que demostrar a nadie,SOLO A ÉL, ni voy a caer en esas hipocresías.No obstante agradezco sus comentarios buenos y malos, lejos de incomodarme me sorprende tanta ignorancia, no se postea la cotidianidad con nuestros hijos, la dedicación a ellos va más allá de eso, se trata de dedicarles tiempo, tiempo a sus tareas,tiempo a su alimentación,tiempo a su crianza, tiempo cuando están enfermos o simplemente cuando no quieren dormir solos. Ese tiempo es indispensable e irreversible y va más allá de ponerlo en las redes sociales..!!!! Para mi hijo siempre estaré porque no existe nada más importante en esta vida que él...!!!❤️ No acostumbro a esto pero es bueno dejar las cosas claras de una vez.

