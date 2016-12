Millonarios confirma negociaciones con el técnico Russo

El nombre de Russo, de dilatada carrera y la conquista de la Copa Libertadores con Boca Juniors en 2007, se reveló el jueves avanzada la noche y Millonarios tiene otros dos candidatos pero no fueron identificados.

Cocca, de 44 años, se vinculó con Millonarios en agosto tras la salida del uruguayo Rubén Israel debido a los malos resultados en el comienzo del torneo Clausura, el segundo de la temporada. Atlético Nacional de Medellín lo eliminó en cuartos de final.

El retiro de Cocca generó malestar entre las barras y algunas protestaron el jueves frente a la sede administrativa de Millonarios.

"Estamos a la espera que Russo firme, queremos corregir esta situación (la falta de entrenador)... Buscamos un director técnico que tenga rodaje internacional, experiencia en la Copa Libertadores y renombre", manifestó el presidente de Millonarios Enrique Camacho.

Millonarios enfrentará a Atlético Paranaense de Brasil en la segunda fase preliminar de la Copa, según el sorteo efectuado esta semana por la Conmebol.

Russo "es un hombre muy interesante, un técnico muy importante, con experiencia, serio y hemos estado hablando con él pero mientras no se firmen todos los documentos no podemos saber si será el técnico de Millonarios, no lo puedo confirmar todavía", subrayó Camacho a la radio Caracol de Colombia.

Millonarios en el pasado intentó vincularlo pero no fue posible por su elevado costo y otro tanto sucedió con Santa Fe de Bogotá, Independiente Medellín, Atlético Junior de Barranquilla y Deportivo Cali.

Si las partes llegan a un acuerdo verbal Russo, de 60 años, iría a Bogotá el lunes y firmarían. Millonarios desea arrancar la preparación para la próxima temporada lo antes posible.