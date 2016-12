Michelle Obama: La Casa Blanca necesita un "adulto"

En una entrevista con Oprah Winfrey que se transmitirá el lunes en CBS, la primera dama dijo que su esposo hizo al país más optimista "porque ahora sentimos la diferencia".

"Ahora sentimos lo que es no tener esperanza", dijo. "La esperanza es necesaria, es un concepto necesario. Y Barack no sólo hablaba de esperanza porque pensaba que era un slogan bonito para obtener votos. Él y yo y muchos más pensamos que ... ¿qué más puedes hacer si no tienes esperanza?".

"¿Que le das a tus hijos si no les puedes dar esperanza?", agregó.

La señora Obama realizó la entrevista cinco semanas después de Donald Trump fuera electo. Los Obama hicieron campaña contra Trump y argumentaban que el empresario de Nueva York no era apto para ser presidente. CBS publicó un extracto de la entrevista el viernes, en ella la señora Obama no menciona al próximo presidente por su nombre.

Aunque tras las elecciones del 8 de noviembre Obama se ha negado a repetir sus críticas sobre Trump, su esposa ha sido más reacia a aceptar los resultados. En la entrevista, que fue grabada el miércoles en la Casa Blanca, la primera dama dijo que la población apreciará eventualmente la presencia reconfortante que ha sido su esposo en la presidencia.

Lo comparó con el tipo de persona que no se altera cuando un niño se pega en la cabeza y empieza a llorar.

"Siento que Barack ha sido eso para el país de maneras que la gente apreciará más adelante", dijo. "Tener un adulto en la Casa Blanca que te pueda decir en tiempos de crisis y turbulencia 'todo va a estar bien. Recordemos las cosas buenas que tenemos. Veamos al futuro. Veamos todas las cosas que estamos construyendo'''.

"Todo esto es importante para que nuestros niños sigan concentrados y sientan que su trabajo no es en vano. Que sus vidas no son en vano", dijo la señora Obama. "¿Qué hacemos si no tenemos esperanza Oprah?".

Darlene Superville está en Twitter como http://www.twitter.com/dsupervilleap