Michel Franco obtiene premio del jurado de Un Certain Regard

Protagonizada por Ana Valeria Becerril como Valeria, Emma Suárez como su madre y Joanna Larequi como su media hermana Clara, "Las hijas de Abril" presenta la historia de una chica de 17 años que está embarazada.

"No lo abordo desde la perspectiva de cuál sería la solución, simplemente me trato de poner en los zapatos del personaje principal. ¿Qué hace una chavita (chica) de 17 años embarazada que está convencida de que quiere tener a su bebé?", dijo Franco a The Associated Press antes de su participación en el festival. "En este caso al inicio de la película prefiere mantener a su propia madre alejada, pero cuando llega para ayudarle las cosas se complican todavía más".

La cinta “Lerd” del iraní Mohammad Rasoulof, sobre la influencia de una compañía monopólica en un pueblo remoto, se llevó el premio Un Certain Regard, mientras que el galardón al mejor director fue para el estadounidense Taylor Sheridan por “Wind River”, un thriller sobre un agente novato del FBI que investiga el asesinato de una niña en una reserva indígena.

Jasmine Trinca de la película “Fortunata”, dirigida por el italiano Sergio Castellitto y que versa sobre una estilista en busca de sus sueños, se llevó el premio a la mejor actriz, y la cinta “Bárbara” del francés Mathieu Amalric, sobre una actriz en el proceso de construcción de un personaje, el galardón a la mejor narrativa poética.

El jurado estuvo integrado por el director egipcio Mohammed Diab, el actor francés Reda Kateb, el director belga Joachim Lafosse y el director artístico del festival de cine, Karovy Vary Karel Och, bajo la presidencia de la actriz Uma Thurman.