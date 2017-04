Michel Franco no es consentido de Cannes, solo un cómplice

"Pero después el juicio sobre la película y la manera en que les afecta no tiene que ver ya con esa confianza. Ellos quieren la selección más fuerte posible cada año y pues ahí no hay consentidos", acotó. "Me siento muy afortunado porque les volvió a sorprender".

El realizador mexicano debutó en Cannes en 2009 con su ópera prima, "Daniel y Ana". En 2012 su filme "Después de Lucía" fue galardonado con el premio del jurado en la sección Un Certain Regard y para 2015 su película "Chronic" compitió por la Palma de Oro, el mayor galardón del festival, y se llevó el honor al mejor guion.

Para la 70 edición, que se celebrará del 17 al 28 de mayo en la Riviera Francesa, Franco regresa a Un Certain Regard. No es algo que le incomode; más bien, dice que le presenta retos diferentes.

"Las dos (secciones) son parte de la selección oficial de Cannes y en ese sentido las dos valen muchísimo la pena. Certain Regard es difícil porque hay propuestas más arriesgadas y más sorpresas; la otra sección la gente ya sabe un poco qué esperar y hay películas tal vez un poco más porque hay tal actor o cual actor", apuntó. "Si hago una película cada dos años no podría esperar que todas estén peleando por la Palma de Oro. Hay que agradecer todo lo bueno".

Protagonizada por Ana Valeria Becerril como Valeria, Emma Suárez como su madre y Joanna Larequi como su media hermana, Clara, "Las hijas de Abril" presenta la historia de una chica de 17 años que está embarazada. De acuerdo con la OMS, cerca de 18% de los partos en Latinoamérica son de adolescentes.

"No lo abordo desde la perspectiva de cuál sería la solución, simplemente me trato de poner en los zapatos del personaje principal. ¿Qué hace una chavita de 17 años embarazada que está convencida de que quiere tener a su bebé?", dijo Franco. "En este caso al inicio de la película prefiere mantener a su propia madre alejada, pero cuando llega para ayudarle las cosas se complican todavía más".

Como en "Después de Lucía", Franco usó a Puerto Vallarta, en la costa del Pacífico mexicano, como locación. Pero a diferencia de esa película sobre hostigamiento escolar, la mayor parte de la trama esta vez se desarrolla en el puerto.

"Yo buscaba justamente un entorno cálido y esta energía femenina que aportan las tres actrices se complementa muy bien en el mar y hay una búsqueda de estética ahí", dijo. "Vallarta me parece interesante por lo bonito que es el lugar, pero también la comunidad de gente que vive ahí. La sociedad vallartense me interesa porque hay una vida normal, una base normal, no es un lugar solo turístico".

Al leer los créditos de la cinta aparecen nombres familiares en la filmografía de Franco, como Tim Roth, Lorenzo Vigas, Gabriel Ripstein y Hernán Mendoza.

"El cine no se puede hacer de otra manera, necesitas muchos colaboradores y muy buenos, todos con la misma visión, necesitas muy buenos actores. Entonces sí, tanto detrás como frente a cámaras hay gente que es familiar de Lucía Films", dijo el director. "Vamos a seguir trabajando así".

Roth protagonizó "Chronic" y Mendoza hizo lo propio en "Después de Lucía". Franco produjo "Desde allá", dirigida por Vigas, y "600 millas" de Ripstein, galardonadas en Venecia y Berlín, respectivamente.

"Intercambiar roles y que yo produzco para Lorenzo Vigas o Gabriel Ripstein y ganan en Berlín o Venecia y viceversa justo tiene que ver con (hacer equipo)", dijo Franco. "Creo que eso le da más fuerza a las películas... Es una buena manera de tener continuidad".