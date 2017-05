Michael Floyd firma por un año con los Vikings

El jugador terminó la temporada pasada con los Patriots de Nueva Inglaterra, a la postre campeones del Super Bowl, luego que su arresto por conducir en estado de ebriedad causó su salida de los Cardinals de Arizona.

"El entrenador (Mike) Zimmer y yo confiamos en que Michael Floyd ha aprendido y madurado de sus decisiones anteriores", declaró el gerente general Rick Spielman en un comunicado del equipo. "Ha aceptado su completa responsabilidad y está tomando medidas alentadoras para mejorar. Hemos ofrecido a Michael apoyo y ayuda totales de parte de la organización de los Vikings de Minnesota y nuestros programas de desarrollo de jugadores.

"Estamos conscientes que Michael debe enfrentar medidas disciplinarias de la NFL y trabajaremos tanto con él como con la NFL de manera profesional. Nos emociona contar con Michael y creemos que puede ser un miembro productivo de nuestro equipo y nuestra comunidad".

Floyd es oriundo de St. Paul, la capital del estado y donde The Associated Press lo nombro en dos ocasiones el Jugador del Año de Minnesota como integrante de la preparatoria Cretin-Derham Hall _el programa deportivo del que surgieron jugadores de NFL como Steve Walsh, Chris Weinke, Corbin Lacina, Matt Birk, Ryan Harris y Seantrel Henderson, así como las estrellas de Grandes Ligas Paul Molitor y Joe Mauer.

"Me siento muy emocionado por llegar a casa y jugar para los Vikings de Minnesota", aseguró Floyd en el comunicado difundido por el equipo. "He estado entrenando extremadamente duro este periodo entre temporadas y he asumido la responsabilidad y enfrentado las consecuencias por mi error...Es momento de ir a trabajar".

Después de tres incidentes que involucraron el consumo de alcohol cuando jugaba con Notre Dame, entre ellos un cargo por conducir ebrio durante el verano antes de su última temporada en el fútbol americano universitario, Floyd se sometió a terapia y prometió desvincularse de ciertas personas que habrían tenido influencia en su conducta.

Los Vikings tendrán 12 wide receivers bajo contrato. Floyd y Jarius Wright son los más veteranos con 27 años.