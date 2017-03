Miami: Del Potro no se desvela por posible cruce con Federer

"A alguno le tiene que tocar siempre los duros. Trato de verlo por el lado de que hace unos meses atrás los veía a todos por televisión y me imaginaba entrar a una cancha a enfrentarlos y estar en igualdad de condiciones, y eso me está pasando hoy", expresó el argentino en una rueda de prensa el martes, día previo al inicio del torneo de la serie Masters 1000. "Trato de verlo desde ese lado y no desde otro punto de vista para tampoco frustrarme".

En su inicio de temporada, Del Potro perdió en las dos ocasiones que se enfrentó con Novak Djokovic, el número dos del ranking mundial, en la tercera ronda del Abierto Mexicano y luego en el Masters de Indian Wells. También cayó ante Milos Raonic, quinto del escalafón de la ATP, en las semifinales del torneo de Delray Beach.

Como 29no cabeza de serie en Miami, Del Potro avista una cita con Federer, flamante campeón de Indian Wells, en la tercera ronda. Primero deberá sortear la segunda ronda, donde debuta directamente y se las verá contra el ganador del duelo entre el holandés Robin Haase y el juvenil sueco Mikael Ymer.

"De todas maneras, los partidos que he jugado con Djokovic y Raonic fueron parejos, en todos tuve chances", aseguró Del Potro. "Acá por ahí son más las expectativas de la gente de ver esa tercera ronda con Federer, que mi propio camino. Yo solo pienso en mi segunda ronda y en avanzar lo más lejos posible".

Tras someterse a una cirugía en la muñeca izquierda, Del Potro regresó al circuito en febrero del 2016, una temporada en la que sobresalió la medalla de plata que ganó en individuales en los Juegos Olímpicos de Río y que coronó con la histórica conquista de la primera Copa Davis de Argentina.

Después de ganar la Davis a fines de noviembre, Del Potro optó por no ir al Abierto de Australia en enero, para descansar y prepararse mejor para la temporada.

Refiriéndose a sus muñecas, destacó sentirse bien y que es la primera vez desde que regresó que juega cuatro torneos seguidos "sin ninguna molestia o nada fuera de los esperado".

"Es mi primera seguidilla importante de mi recuperación y lo estoy haciendo bien. Día a día solo pienso en jugar tenis y en ver cómo puedo seguir mejorando el físico. Nada más que eso", dijo Del Potro. "Vengo arrancando el año de menor a mayor, me han tocado jugar tres partidos muy difíciles en mis tres torneos pero poco a poco voy sintiéndome mejor".

Si el choque Del Potro-Federer se concreta en Miami, sería el primero que disputan desde se encontraron en la fase inicial de la Copa Masters de 2013, con Federer imponiéndose en tres sets. Los dos estuvieron cerca de medirse en la segunda ronda de la pasada edición en Miami, pero el suizo se retiró por un virus estomacal y Del Potro acabó perdiendo con su compatriota argentino Horacio Zeballos.

El Abierto de Miami, al que Del Potro describió como un torneo especial para los tenistas latinoamericanos, fue el último certamen en el que participó en 2015, antes de operarse por tercera vez la muñeca izquierda.

"La gente acá me hace sentir muy bien, muy querido. Me hace mucha ilusión jugar bien y quedarme varios días en este torneo", expresó Del Potro, y recordó como uno de sus mejores momentos en este certamen cuando le ganó al español Rafael Nadal, por entonces número uno del mundo, en cuartos de final en 2009.

Con respecto a sus expectativas, dijo que siempre va a partido a partido y hay sorpresas en todos los torneos.

"Yo haré mi camino y trataré de llegar lo más lejos posible, pero creo que mi evolución está basada en que voy a jugar cuatro torneos seguidos por primera vez, en que físicamente estoy sano, en que puedo seguir proyectando mi calendario. Tal vez esas son las cosas de las que me tengo que agarrar para estar contento", manifestó el tandilense, número 34 en el ranking de la ATP.

Más allá de los resultados, dijo, lo importante también es disfrutar.

"Muchas veces no importa que tan lejos llego en un torneo sino también poder disfrutar esos partidos que tengo con la gente y conectarme con los fans", aseguró.

Sobre Federer, dijo que "podría ser número uno tranquilamente" porque "es de los mejores jugadores que hay hoy en día".

Federer ha arrancado el año consagrándose campeón en las dos máximas citas del calendario: conquistó su 18vo título de Grand Slam en Australia y el pasado fin de semana se coronó en Indian Wells.

"Si sigue en ese nivel y ganando torneos en poco tiempo va a estar en el ranking que le corresponde estar", dijo Del Potro.