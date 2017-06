México: oposición anuncia impugnación de voto en dos estados

Andrés Manuel López Obrador, líder del izquierdista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), indicó el viernes que pelearán en los tribunales los resultados de al menos cinco distritos del Estado de México donde su agrupación considera que hubo fraude. El varias veces candidato presidencial matizó, no obstante, que su objetivo no era impugnar toda la elección del domingo, sino solo algunos distritos, y que no pedía nuevos comicios. Añadió que si se excluían esos distritos donde supuestamente hubo fraude, la candidata de Morena, Delfina Gómez habría ganado.