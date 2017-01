México: matan a dos hombres en la playa de Acapulco

Según el funcionario, los dos fallecidos no han sido identificados todavía, pero "no existía evidencia que señalara que fueran turistas" ya que no vestían como tal.

Alvarez Heredia añadió que la playa Tamarindos, en la Bahía de Acapulco, es una zona "comúnmente utilizada para ingerir bebidas o usar estupefacientes".

Situada junto a la avenida turística por excelencia, la Costera Miguel Alemán, el área es una zona de esparcimiento donde no son habituales los homicidios que sí proliferan en las colonias más pobres y pobladas de Acapulco.

La zona turística es habitualmente patrullada por efectivos del ejército, la marina y la policía federal, un despliegue que se puso en marcha cuando empezaron a elevarse los índices de violencia en el área debido sobre todo a las luchas entre grupos criminales que se disputan el control del territorio.

Guerrero, el estado donde está Acapulco, ha sido una de las regiones donde los homicidios y la inseguridad crecieron más en 2016.