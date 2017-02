México libera a empresario buscado por EEUU

El gobierno de Nuevo León, el estado del norte del país donde fue arrestado Fernando Cano Martínez, indicó por la noche en un comunicado que Cano fue liberado porque la fiscalía general de la República les informó que aunque existía una ficha roja de Interpol para localizarlo, no había una orden de captura con fines de extradición.

En noviembre de 2016, fiscales federales de Estados Unidos en Texas dijeron a un juez que querían la extradición de Cano, pero no está claro si se culminó el trámite necesario para que esa extradición fuera efectiva. La oficina del fiscal que lleva el caso en Texas declinó hacer comentarios.

De acuerdo con una nota interna de autoridades federales mexicanas a la que The Associated Press tuvo acceso, Cano "no contaba con una orden de detención provisional o formal de detención con fines de extradición emitida por autoridad judicial competente" en México. Lo que la nota no aclara es si Estados Unidos había completado o no previamente todo el trámite para solicitar la extradición.

Las autoridades estadounidenses consideran que Cano ayudó al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, a lavar millones de dólares procedentes del Cártel del Golfo. Yarrington se encuentra actualmente en paradero desconocido y también es prófugo de la justicia de Estados Unidos. La Procuraduría General de la República ofreció en noviembre una recompensa para quien aporte información que ayude a detenerle y le acusa de delitos contra la salud, es decir, vinculados al tráfico de drogas.