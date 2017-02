México: Encuentran cachorro de tigre deambulando en la calle

En un comunicado, la dependencia federal señaló que el felino fue capturado en un predio en Navolato, ciudad ubicada 25 kilómetros (15 millas) al oeste de Culiacán, capital del estado.

Se utilizaron dardos tranquilizadores para someter al animal sin ocasionarle daño. Se determinó que se trata de una hembra de aproximadamente cuatro meses de edad. No tiene garras y estaba deshidratada y desnutrida.

La agencia instó a la gente a no tener como mascotas animales salvajes sin una licencia o en sitios no seguros en condiciones no propicias.

Los tigres no son originarios de México. La agencia dijo que la especie está protegida internacionalmente y se encuentra en peligro de extinción.