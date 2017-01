Mexicanos demandan a lechería de Idaho por trata de personas

A los veterinarios se les prometió que supervisarían la salud y el programa de reproducción de los animales en Funk Dairy Inc. en el pequeño poblado de Murtaugh, en el sur de Idaho, y que fueron traídos a Estados Unidos con visas TN para profesionales de México y Canadá, indica la demanda que fue interpuesta el martes en el Tribunal Federal de Distrito en Boise.

Los acusados son David Funk, propietario de Funk, el administrador Curtis Giles y el abogado Jeremy Pittard, quien según la demanda fue quien tramitó sus visas. Pittard, un defensor público y abogado especializado en casos de inmigración familiar, dijo a The Associated Press que hizo su trabajo después de que la administración de Funk Dairy le solicitó ayuda para tramitar las visas, pero que no podía comentar sobre las condiciones de trabajo de los veterinarios.

La compañía no respondió las llamadas telefónicas de la AP hechas para solicitar su comentario.

En la demanda se afirma que los veterinarios fueron forzados ilegalmente a trabajar como empleados generales a pesar de tener visa de trabajador profesional, que recibieron hospedaje inferior al nivel medio y salarios más bajos de los prometidos; además, se agrega en la querella, fueron amenazados con deportación si no realizaban bien su trabajo asignado. Los demandantes están buscando una compensación monetaria no especificada por daños de acuerdo con las leyes federales de combate al tráfico de personas.

La presunta conjura de tráfico representó "el reclutamiento fraudulento de veterinarios mexicanos profesionales para el propósito de evadir leyes de inmigración estadounidenses y contratar trabajadores como peones generales de salario bajo", asevera la demanda.

Los veterinarios César Martínez Rodríguez, Dalia Padilla López, Mayra Muñoz Lara, Brenda Gastélum Sierra, Leslie Ortiz García y Ricardo Neri Camacho afirmaron también en la demanda que sus empleadores explotaron su temor, su incapacidad para hablar inglés y su desconocimiento del sistema jurídico estadounidense para obligarlos a permanecer en la granja lechera de 2014 a 2015.

"No estoy seguro de si puedo conjeturar sobre por qué la compañía escogió esta ruta, pero en general, las compañías agrícolas han tenido problemas por escasez de mano de obra", dijo el abogado de los veterinarios, Edgar Iván Aguilasocho. "Hasta donde podemos decir, esta conspiración criminal tuvo el objetivo de proporcionar una solución improvisada a este tipo de escasez".