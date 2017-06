Mexicano será enjuiciado en EEUU tras ser absuelto en México

García, hoy de 67 años, está acusado de matar a tiros a Charles Porter en el poblado de Palisade, en el oeste de Colorado. Las autoridades creen que se trató de un conflicto amoroso.

El sospechoso regresó a México antes de ser arrestado y fue aprehendido ahí en 2009.

El gobierno mexicano es renuente a extraditar a ciudadanos acusados de crímenes graves en entidades de Estados Unidos donde se aplica la pena de muerte, como es el caso de Colorado, y por eso fue enjuiciado en México. A pesar del apoyo de fiscales de Colorado, García fue hallado inocente en 2012.

Las autoridades estadounidenses se enteraron el año pasado que el hombre había regresado a Colorado. Tiene permiso de residencia, pero se desconoce la razón de que haya vuelto.

La orden original de arresto seguía vigente y fue detenido.

Sus abogados dicen que enjuiciarlo en Estados Unidos después de ser exonerado en México representa un doble juicio porque los fiscales del condado Mesa, que incluye a Palisade, solicitaron a las autoridades mexicanas que lo enjuiciaran y ayudaron con el caso.

Pero el juez del condado Mesa, Lance Timbreza, no está de acuerdo, y dijo que México es una autoridad independiente y no actuó simplemente como parte del gobierno de Colorado. Agregó que no hay duda de que las autoridades de ese estado solicitaron el juicio y ayudaron a las autoridades mexicanas.

“Sin embargo, la solicitud y cooperación no son las fuentes del poder de México para enjuiciar. La fuente del poder de México es el artículo IV de su propio código penal. Un código penal adoptado por el pueblo de México es la fuente de las autoridades”, señaló Timbreza.

García deberá presentarse ante la corte el 16 de agosto.