Mets: Familia puede volver en 3 o 4 meses tras cirugía

El médico Robert Thompson corrigió un bloqueo de la arteria circunfleja humeral posterior, y el manager Terry Collins dijo que los resultados fueron mejores que lo esperado.

Collins temía que Familia presentara un síndrome de salida torácica que puso fin a la temporada del derecho Matt Harvey con el equipo el año pasado.

"me preocupaba que en cualquier momento esos coágulos llegaran a ciertas áreas del cuerpo, bloquearan el flujo sanguíneo y luego, de pronto, los músculos no funcionan como suelen hacerlo", declaró Collins. "Ese no es el caso".

Familia tiene una foja de 1-1 y una efectividad de 3.86 en esta campaña, durante la que ha aprovechado sus tres oportunidades de salvamento. El año pasado, lideró las Grandes Ligas con 51 rescates.

El dominicano de 27 años ha cumplido apenas 11 apariciones este año tras purgar una suspensión de 15 juegos en el comienzo de la temporada por infringir las reglas de Grandes Ligas sobre violencia doméstica.